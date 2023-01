Das Ende einer Ära: Betreiber des Ailinger Hofs in Friedrichshafen hören auf

Eine Ära endet: 15 Jahre lang haben Peter Deliga und Diana Frei den Ailinger Hof in der Keplerstraße betrieben, aber jetzt ist Schluss. Ende Januar endet der Vertrag, doch schon am Wochenende öffnet die Gaststätte zum letzten Mal.

Seine stadtbekannten Schnitzel und Steaks bietet Peter Deliga bald an anderer Stelle an. Er übernimmt einen Gasthof im Tettnanger Ortsteil Laimnau.

„Den Laden gibt es schon ewig“, sagt Peter Deliga. Er selbst hat den Ailinger Hof seit 15 Jahren gepachtet. Aber schon davor arbeitete er in der Gaststätte als Koch. „Als mein damaliger Chef in Rente ging, habe ich weitergemacht.“

So fing der Wirt vor 15 Jahren an

Gemeinsam mit seiner Partnerin Diana Frei führt er seitdem den Ailinger Hof, zu dem auch Fremdenzimmer gehören. Die 50-Jährige ist ebenfalls eng mit der Gaststätte verbunden – auf eine ganz besondere Weise, quasi von Geburt an: „1956 hat meine Mutter im Ailinger Hof bedient und meinen Vater hier kennengelernt“, erzählt sie.

Seither hat sich viel getan. Als Peter Deliga vor 15 Jahren die Gaststätte übernahm, strukturierte er die Küche um. Es blieb gutbürgerlich, aber der neue Pächter machte den Ailinger Hof zum „Häfler Schnitzelhaus“. Die gigantischen Schnitzel sind inzwischen berüchtigt. Ebenfalls stadtbekannt: Peter Deligas Steaks.

Diana Frei und Peter Deliga sind froh, dass sie auch bei ihrem neuen Projekt, einem Gasthof im Tettnanger Ortsteil Laimnau, auf ihre treuen Mitarbeiter zählen können. (Foto: Florian Peking)

Zu Beginn sei der Betrieb alles andere als einfach gewesen, erinnert sich der 58-Jährige. „Anfangs hatten wir alle 14 Tage Live-Musiker im Haus, damit wir Leute hier reinkriegen“, berichtet er. Zuvor habe der Ailinger Hof keinen besonders guten Ruf gehabt.

Aber das sollte sich schnell ändern. Über die Jahre seien viele treue Stammgäste hinzugekommen. „Auch bei der Messe haben wir uns einen Namen gemacht“, sagt Peter Deliga. So mancher, der für eine Messe nach Friedrichshafen käme, nehme sich stets im Ailinger Hof ein Zimmer oder reserviere schon ein halbes Jahr vorher einen Tisch in der Gaststätte.

Warum die Betreiber nicht weitermachen

„Wir bieten hier eine besondere Mischung aus Gaststätte und Kneipe, die man so nicht mehr häufig sieht“, erklärt der Wirt. Das Essen sei preisgünstig, aber trotzdem qualitativ hochwertig. Deshalb habe der Ailinger Hof auch stets ein breites Publikum angezogen. „Zu uns kommt alles – vom Arbeiter bis zum Finanzbeamten“, sagt Peter Deliga.

Aufgrund der treuen Kundschaft habe man sogar die Corona-Krise einigermaßen gut überstanden. Mit Essen-To-Go hielt sich das Team des Ailinger Hofs über Wasser, als Restaurants geschlossen bleiben mussten – was dank vieler Bestellungen der Stammgäste funktioniert habe, sagt Diana Frei.

Die riesigen Schnitzel im Ailinger Hof sind in und um Friedrichshafen berüchtigt und beliebt. (Foto: Florian Peking)

Warum also gibt das Betreiber-Paar all das nun auf? „Eigentlich hätte ich den Vertrag gern um fünf Jahre verlängert“, sagt Peter Deliga. Dann würde er in einem Alter sein, in dem er sich langsam zur Ruhe setzen wolle. Allerdings habe er sich mit dem Vermieter in Sachen Pacht nicht einigen können.

Hinzu kämen steigende Kosten in anderen Bereichen, allen voran explodierende Energiepreise. „Wenn man das durchrechnet, erkennt man, dass es wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht“, so der Wirt.

Das ist im neuen Gasthof in Laimnau geplant

Endgültig kehren Peter Deliga und Diana Frei – die übrigens auch die Kneipe Zapfhahn in der Eugenstraße betreiben – der Gastronomie aber nicht den Rücken. Sie übernehmen den Gutsgasthof Badhütten im Tettnanger Ortsteil Laimnau.

Die Besitzer seien ihnen mit der Pacht so entgegengekommen, dass die „Entscheidung relativ leicht gefallen“ sei, sagt Peter Deliga. Ein Vorteil sei dort zudem der angrenzende Campingplatz, der in der warmen Jahreszeit laufend für viele Gäste sorgen dürfte.

Das gastronomische Angebot, für das er bekannt ist, will Peter Deliga auch in seiner neuen Wirkungsstätte auffahren. Sprich: Schnitzel, Steaks und Co. wird es auch in Laimnau geben. Aber Peter Deliga plant auch Neuerungen.

Anders als im Ailinger Hof soll es eine Vesper- und Brotzeitkarte geben. „Was außerdem ganz toll ist: Im Nebenraum gibt es einen gemauerten Holzofen. Da will ich Dinette machen und vielleicht auch selbst Brot backen“, freut sich der 58-Jährige.

Ebenfalls neu: Der große Biergarten, den der Gutsgasthof bietet. 90 bis 120 Sitzplätze gibt es allein dort. „Der Innenraum ist urig. Es gibt einen Kachelofen mit offenem Feuer“, schwärmt Diana Frei.

Große Abschiedsparty am Wochenende

Das Betreiber-Paar ist froh, dass fast das komplette, schon über viele Jahre treue Personal mit nach Laimnau wechselt. Und auch viele Stammgäste hätten bereits angekündigt, sie in der neuen Gaststätte zu besuchen. Los gehen soll es dort bereits im März.

„Trotzdem sind viele unserer treuen Gäste natürlich traurig, dass wir hier aufhören“, sagt Diana Frei. Viele kämen schon seit Jahrzehnten. „Ich war vor 60 Jahren das erste Mal hier. Da hat mir mein Vater an diesem Tisch ein paar Wienerle bestellt“, erzählt einer der Gäste und zeigt auf den großen Stammtisch neben dem Eingang.

Stadtbekannt: Die Steaks im Ailinger Hof. (Foto: Florian Peking)

Für ihn und die zahlreichen anderen Freunde des Ailinger Hofs veranstalten Diana Frei und Peter Deliga am Wochenende eine Abschiedsparty. Genauer gesagt: zwei Abschiedspartys. Denn weil die Gaststätte so viele treue Gäste habe, teile man die Feier auf zwei Tage auf.

Mit Spanferkelessen und Musik der Band „Dashboard Angels“ aus Aachen, die dem Ailinger Hof ebenfalls eng verbunden ist, nehmen die – ausschließlich geladenen – Gäste Abschied. Und ab Montag hat die Gaststätte dann bereits geschlossen. Denn bis zum 31. Januar müssen Peter Deliga, Diana Frei und ihr Team die Lokalität noch ausräumen.

Die Geschichte des Ailinger Hofs

In den 1920er-Jahren beginnt die Geschichte des Ailinger Hofs. Wie in Ernst Hallers Buch „Alte und vergangene Gasthöfe in und um Friedrichshafen“ zu lesen ist, war die Gaststätte eine Idee des Metzgermeisters und Gastwirts Lorenz Reiss. Er stellt 1926 das Gesuch an den Gemeinderat, in der heutigen Keplerstraße eine Metzgerei mit Kostgeberei und Fremdenzimmer bauen zu dürfen.

Als das Gebäude fertig ist, betreibt es Reiss eineinhalb Jahre lang, bevor er es an den Gastwirt Gustav Grünenbach aus Ulm weiterverkauft. Schon drei Monate später veräußert dieser es ebenfalls – an den Gastwirt Franz Wiest aus Altshausen. Wiest verpachtet den Gasthof im Jahr 1941 an seinen Sohn Gebhard.

Wie in Hallers Buch zu lesen ist, läuft der Ailinger Hof in diesen darauffolgenden Jahren – der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange – sehr gut. Die Firma Maybach-Motorenbau hat alle Fremdenzimmer angemietet. Außerdem kommen täglich Arbeiter des Unternehmens zum Essen.

Allerdings wird Gebhard Wiest 1943 zur Wehrmacht eingezogen und seine Frau schafft es aus gesundheitlichen Gründen nicht, den Betrieb allein weiterzuführen. Stattdessen übernimmt das Wirtshaus-Ehepaar Maria und Julius Metzler. Bis der Ailinger Hof am 28. April 1944 bei einem Bombenangriff zerstört wird.

Als Gebhard Wiest 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, will er trotzdem weitermachen. Im Bereich der früheren Gartenwirtschaft baut er eine Behelfsbaracke mit einem Gastraum. Dort wird die Gastronomie weitergeführt, bis im Juni 1949 der Ailinger Hof wieder aufgebaut ist.