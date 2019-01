Das eigene Haus durch die Infrarot-Brille betrachten

Zugluft, zu hohe Heizkosten oder gar Schimmel? Mit einem Thermografie-Check wissen Hausbesitzer schnell, wo in den eigenen vier Wänden Energie verloren geht. Wärmeverluste werden so einfach identifiziert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Noch bis zum 31. Januar kann jeder in der Region sein Haus auf energetische Schwachstellen überprüfen lassen.

Den Thermografie-Check bietet das Stadtwerk am See für Ein- oder Zweifamilienhäuser in Friedrichshafen, Überlingen, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immen-staad, Markdorf, Salem, Meersburg, und Stetten an. Kunden mit Stadtwerk-am-See-Kundenkarte bekommen den Haus-Check zum Vorzugspreis von nur 85 Euro. Stadtwerk-Kunden ohne Kundenkarte bezahlen 99 Euro. Für Nicht-Kunden kosten die Bilder inklusive der Objektbeurteilung 125 Euro.

Nach einem Thermografie-Check wissen Hausbesitzer, welche Sanierungsmaßnahmen wirklich sinnvoll sind und wo Geld gespart werden kann, heißt es in einem Presseschreiben des Stadtwerks am See. Um mögliche Schwachstellen ausfindig zu machen, wird die Hausfassade dabei mit der Infrarot-Kamera fotografiert. Die Kamera nimmt dabei die unterschiedliche Wärmeabstrahlung des Hauses auf und reagiert bereits auf kleine Temperaturunterschiede. Auf den farbigen Aufnahmen sind die Stellen leicht zu erkennen, an denen Wärme entweicht.

Die Bilder werden voraussichtlich im Februar aufgenommen. Zu den thermografischen Aufnahmen erhalten die Hausbesitzer einen Maßnahmenkatalog, der ihnen alle Schwachstellen aufzeigt und Vorschläge zur Behebung der Probleme macht. Anmeldeschluss für den Thermografie-Check ist am Donnerstag, 31. Januar.