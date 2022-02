Das Dornier-Museum fliegt auf Ferien

In den Faschingsferien bietet das Dornier-Museum Familien mit Kindern, Technikbegeisterten und Flugenthusiasten ein buntes Programm. Ein Bonbon: Für alle Kinder, die das Museum in einem Faschingskostüm besuchen, gibt es laut Pressemitteilung bis einschließlich Dienstag, 1. März. eine besondere Aktion.

In der Ausstellung des Technikmuseums hat sich zuletzt einiges getan. Der in dieser Woche neu veröffentlichte Internetauftritt und die Überarbeitung des Erscheinungsbildes verdeutlichen dies, wie es heißt. Wer das Dornier-Museum besucht, den erwartet demnach mehr als nur Texttafeln und Exponate in verschlossenen Schaukästen. „Hautnah erleben und begeistern“, lautet der neue Slogan des Luft- und Raumfahrtmuseums.

„Menschen für die faszinierende Welt der Luft- und Raumfahrt sowie die technischen Höchstleistungen aus dem Hause Dornier zu begeistern und mit attraktiven Angeboten erlebbar machen, das haben wir uns als Dornier Museum zur Aufgabe gemacht. Bei der Vermittlung von Wissen sollen dabei auch der Spaß sowie das Anfassen oder Mitmachen, die hautnahe Erlebbarkeit, nicht zur kurz kommen“, teilt Museumsdirektor Hans-Peter Rien mit.

Mit der Preisträgerschaft und Zertifizierung des Dornier-Museums als familienfreundliches Ausflugsziel beim aktuellen Landeswettbewerb „familien-ferien“ Baden-Württemberg wird der Mitteilung zufolge zudem die erfolgreiche Neuausrichtung und Erweiterung des Erlebnisangebots auch für Familien mit Kindern unterstrichen.

Der interaktive Mediaguide für das Smartphone, die Rätseltour für Kinder mit dem bekannten Audiosystem Toniebox, die Kinder-Raumfahrtausstellung mit Weltraumkino oder die Erlebnisausstellung „Rennfieber“, die mit mehreren Carrera-Bahnen, einem Profi-Rennsimulator oder einem Reifenwechsel am Formel-Fahrzeug für rasante Unterhaltung sorgt, seien nur ein Teil der neuen Erlebnisangebote im Dornier-Museum.

Kinder sind bis bis einschließlich Dienstag, 1. März dazu eingeladen, das Museum in ihrem Lieblings-Faschingskostüm zu besuchen. Wer verkleidet ins Museum kommt, erhält an der Kasse das Kinderquiz zur spielerischen Erkundung des Museums geschenkt. Und mit dem richtigen Lösungswort gibt’s am Ende ein kleines Überraschungsgeschenk.