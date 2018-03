Die IBO ist eine Traditionsmesse, aber deswegen kein alter Zopf. Ein Zopf flog nämlich in die Ecke – beim Testlauf für die Show, die den geladenen Gästen bei der IBO Opening Night am heutigen Dienstag, 20. März, gezeigt wird: Da wirbelte eine Tänzerin so schwungvoll, dass sich der künstliche Zopf verabschiedete und in den Kulissen landete.

„Dreams“ heißt diese Show, die vom Europapark auf der IBO präsentiert wird: 40 Minuten Tanz, Jonglierkunst, Luftakrobatik und Comedy. Dabei wirkt der Europapark bei seinem zweiten IBO-Gastspiel keineswegs verstaubt. „Nach Fernsehballett sieht das nicht aus“, kommentiert sehr angetan Messechef Klaus Wellmann den Auftritt der fünfköpfigen Tanztruppe: Die Frauen tragen äußerst spacige Kostüme, die Männer wirken in ihren Anzügen wie tanzende TV-Testbilder. Im Hintergrund flimmern Projektionen über eine Würfel-Kulisse, die im Verlauf der Show immer wieder umgebaut wird.

Fernweh auf vier Rädern

Auch im Ganzen spiegelt diese Messe den Wandel: Die IBO und ihre in sie integrierten Schwester-Messen „Garten & Ambiente Bodensee“, „Neues BauEn“ sowie „Urlaub Freizeit Reisen“ zeigen neue Verbrauchertrends. Ganz groß im Kommen ist etwa der Urlaub mit dem Wohnmobil. In der Halle A3 präsentieren sich die Wohnmobil-Vermieter Rent Easy und Mc Rent, deren Geschäft regelrecht boomt. „Zu uns kommen Leute, die seit 20 Jahren nicht mehr beim Campen waren. Aber jetzt machen sie Urlaub mit dem Wohnmobil“, sagt Matthias Bauer von Mc Rent. Lucas Becher von Rent Easy fügt an: „Wohnmobile sind natürlich teuer. Bevor man sich ein eigenes kauft, sollte man genau wissen, worauf man Wert legt.“ Die beiden Anbieter geben Gelegenheit, das herauszufinden. Rent Easy sind in Deutschland mit 15 Standorten vertreten. Zur Auswahl stehen 650 neuwertige Wohnmobile von Hymer. Bedient wird das obere Preissegment. Ein Mobil der Oberklasse wie die Hymer B-Klasse SL 704 für vier Personen kostet in der Hauptsaison 180 Euro am Tag. Wer schlau terminiert, ist schon mit einem Tagespreis von 120 Euro dabei. „Wer mit dem Wohnmobil reist, hat ein Wohnzimmer zum Mitnehmen“, sagt Matthias Bauer von Mc Rent. Das Unternehmen hat 26 Standorte in Deutschland und eröffnet immer noch neue. In einer „Familienkutsche“ wie dem A70 Sunlight finden sechs Personen Platz. An Herd, Kühlschrank und Dusche fehlt es ebenso wenig wie an reichlich Stauraum.

Kochen unter freiem Himmel

Auch zu Hause findet das Leben immer mehr unter freiem Himmel statt. „Outdoor Cooking“ heißt der neue Trend für die warme Jahreszeit, bei der die Küche in den Garten verlegt wird. Dass „Outdoor Cooking“ mehr ist als nur Glut im Kohlengrill ist, zeigt der Stand von Oehler Outdoor Kitchen aus Bad Saulgau in der Halle A7: Da ist eine Küchenzeile mit Grill, Gasflaschenherd und Regalen schon mal vier Meter lang – und die Arbeitsplatte ist aus einer gut fünf Zentimeter starken Bohle gefertigt. „Das ist eine 400 Jahre alte Eichenplatte“, sagt Diana Oehler. Wer sich eine solche Küche im massiven Metallrahmen maßanfertigen lässt, kann in die Verlegenheit geraden, danach auch die altgediente „Indoor-Küche auszuwechseln – sonst schämt man sich ihrer.