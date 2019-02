Durch ein weißes Seidentuch schimmert ein Bambusstab. Mehr zeigt das großformatige Gemälde nicht. Die Malerei von Hyun-Sook Song in der Galerie Lutze ist schön und schlicht, aber simpel ist sie keineswegs. Die Künstlerin malt eine von fern erinnerte Welt. Zu malen begann sie aus einem Gefühl der Heimatlosigkeit, nachdem sie 1972, im Alter von 20 Jahren, aus Südkorea nach Deutschland gekommen war. Aber mit einer Rückgewinnung der Dorfwelt, die sie hinter sich ließ, haben ihre Bilder nichts zu tun. Das zeigt schon ihre Maltechnik: Song verwendet Eitempera, die sich durch die Kunstgeschichte Europas zieht, aber in Asien keine Tradition hat. Kunst studierte Song denn auch in Hamburg, an der Hochschule für bildende Künste. Wenn sie nun tönerne Gefäße, Stoffe und Bambus malt, verbinden sich die Themen des Ostens mit der Maltechnik des Westens.

Die Ergebnisse sind keine sentimentale Rückholung Koreas. Hyun-Sook Song nimmt das Bild nicht für die Wirklichkeit. Anstatt ihm den Titel „Bambus hinter Seidentuch“ zu geben, nennt sie es „4 Pinselstriche über 1 Pinselstrich“ und weist so auf die eigene Realität der Farbe hin, die sich nicht im Dargestellten erschöpft. Trotzdem sind die dargestellten Dinge, sind Bambus, Seidentuch oder Gefäß, nicht zweitrangig. Im Gegenteil: Weil Song in ihrer Malerei keine äußeren Sinneseindrücke reproduziert, weil ihre Bildthemen durch die zeitliche und räumliche Distanz zu inneren Bildern geläutert wurden, gleichen ihre Gemälde einer Vision.

Dafür spricht auch Hyun-Sook Songs konkreter Malvorgang. Wir in unserem Kulturraum sind es gewohnt, dass ein Bild langsam entsteht. Es ist hierzulande ein beliebtes Klischee, nach dem der Künstler mit der Farbe ringt, dass er das Bildmotiv erst im Lauf des Malprozesses erspürt. Das dauernde Übermalen der Leinwand bis zur Fertigstellung des Bildes ist ein fester Topos unseres Kunstverständnisses. Hyun-Sook Song hingegen malt umgekehrt. Bambus, Tuch und Gefäß fehlt jede Schwere, weil sie nicht in einem langwierigen Prozess geboren werden mussten, sondern im Geist der Künstlerin von Anfang an vorhanden waren. Sie trägt das Bild bereits in sich, bevor sie es auf die Leinwand bringt – ein Bild von Gegenständen, die von der Bindung an den konkreten Einzellfall gereinigt sind. Als Westeuropäer, der nicht am Buddhismus, sondern an Kant geschult ist, könnte man sagen: sie malt das „Ding an sich“.

Damit rückt das Materielle in den Hintergrund und das Spirituelle in den Vordergrund. Gefäß, Tuch und Bambus wirken so leicht, so durchlässig, als male Song nicht die Gegenstände selbst, sondern den bloßen Geist dieser Dinge. Je materieloser sie werden, je mehr sie sich dem Verschwinden annähern, desto eindringlicher werden sie. Songs Bilder taugen damit auch zum Gleichnis auf ihre innere Sammlung, die sie schon vor dem Malakt erreichte. Aus dieser Sammlung resultieren Regeln, an die sie sich strikt hält: Nie setzt sie einen Pinselstrich zweimal an, nie wird ein gesetzter Pinselstrich verbessert. Wie gesagt: Simpel ist die schlichte Malerei von Hyun-Sook Song nicht. Aber sie erlaubt es wie keine zweite, in einem Zustand der Ruhe über sie nachzudenken.