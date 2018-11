Im Rahmen der „Sams-Tage“, die das Medienhaus am See in Kooperation mit dem Spielehaus feiern, wird am Freitag, 23. November, um 16 Uhr Jutta Klawuhn im Kiesel aus dem Buch von Paul Maar: „Das Beste vom Sams“ für Kinder ab sechs Jahren lesen. Die Lesung dauert 45 Minuten. Der Eintritt ist frei. Karten können im Medienhaus am See an der Info im EG oder unter 07541/ 203 3500 während der Öffnungszeiten reserviert werden. Die Karten müssen 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden. Die Story laut Ankündigung: Das Sams ist vorlaut und gefräßig und sucht sich ausgerechnet den schüchternen Herrn Taschenbier als geeigneten Papa aus. Mit seinen lustigen Wunschpunkten stellt er Papas Leben ganz schön auf den Kopf.

Die Theaterschauspielerin aus Ravensburg erzählt, singt und spielt für die ganze Familie.