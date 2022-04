Das besondere Leben der Hilletje Jans als packendes Theaterstück über Rollenbilder und Abenteuer

„Das besondere Leben der Hilletje Jans“ - ein ebenso spannendes wie witziges Theaterstück für Kinder ab neun Jahren zeigt das Echtzeittheater am Mittwoch, 27. April, um 10 und 19 Uhr im Kiesel im K42. Hilletje Jans wächst im 18. Jahrhundert in den Niederlanden auf. Als ihre Eltern plötzlich sterben, soll die sechsjährige Hilletje bei ihrer Tante in Amsterdam unterkommen, doch statt liebevoll umsorgt zu werden, wird sie fälschlicherweise als Mörderin beschuldigt und kommt ins Gefängnis. Nach ihrer Entlassung beschließt sie, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und heuert als Junge verkleidet auf einem Schiff an. Die Geschichte Hilletjes wird hier als packendes Abenteuer erzählt. Mit direkter Sprache, pointiertem Witz und viel Musik wirft das Ensemble einen humorvollen Blick auf die Geschlechterrollen von damals, heute und morgen und spricht spielerisch große Themen wie Mut, Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung an. Diese gleichermaßen tiefgründige wie leichtfüßige Inszenierung wurde mehrfach ausgezeichnet. Die Vorführung dauert etwa 60 Minuten. Karten für 4 Euro gibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 288-444, und unter ticket@gzh.de oder kulturbüro.friedrichshafen.de/reservix.de