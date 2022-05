Das Beispiel Traglufthalle zeigt: Der Stadt Friedrichshafen fehlt die politische Kraft

Eine seltsame Veranstaltung war diese FVA-Sitzung am Montag. Um für die Schulen dringend benötigte Hallenflächen zu schaffen, legt die Stadt ein fertiges Konzept für eine Traglufthalle auf dem VfB-Gelände vor, samt detaillierter Beschlussfassung.

Dann wird schnell klar, auf Einladung des VfB haben Schulen und Fraktionen sich längst (ohne die Stadt) getroffen und größtenteils abgesprochen. Besser gesagt: das Projekt hintertrieben.

Verfahren geht gar nicht

Jetzt heißt es also, ach nöö, doch keine Traglufthalle. Der Standort ist nicht so toll, zu laut in so einer Halle, dazu noch ökonomische und nachhaltige Gründe.

Vielleicht schicken wir die Kinder lieber nach Fischbach oder Ettenkirch zum Sportunterricht. Die Stadt soll halt den Bus zahlen. Grüne, Netzwerk und SPD/Die Linke formulieren noch schnell den entsprechenden Antrag und das war’s mit der Traglufthalle. Das ist nicht nur „der Sache nicht angemessen “ (OB). Das geht gar nicht!

Schlecht vorbesprochen

Die Stadt muss sich aber auch fragen lassen, warum sie das Thema nicht im Vorfeld mit allen Beteiligten besser abgesprochen hat.

Also mit dem VfB, der durchaus Opfer bringen soll (Verlegung Beachvolleyballfelder), den Schulen, für die das Ganze ja veranstaltet wird, und mit dem Gemeinderat, der letztlich die Entscheidung trifft.

Wenn man das nicht macht, muss man am Ende so stark sein, um das Projekt trotzdem umzusetzen. Die politische Kraft der Stadt fehlt offenbar.