Das Andrea Rehm Trio präsentiert Jazz und Chansons

Die evangelische Erlöserkirche (Lilienstraße 15-2) lädt zu einer Konzertandacht mit dem Andrea Rehm Trio ein. Am Samstag, 26. Juni, 20 Uhr, werden Andrea Rehm (Gesang), Martin Giebel (Piano) und Heiner Merk (Kontrabass) ein vielfältiges Programm präsentieren. Mit seiner Mischung aus Chansons der 1960er-Jahre, Bossa Nova, Jazzstandards und Eigenkompositionen versprüht das Trio einen Zauber, der von Andrea Rehms dunkler, romantischer Stimme getragen wird. Bei guten Wetter findet die Konzertandacht im Freien im Kirchgarten statt, bei schlechtem Wetter in der Erlöserkirche. Veranstalter ist die Erlöserkirchengemeinde in Kooperation mit dem Kulturverein Caserne.

Der Eintritt ist frei, Interessenten werden gebeten, sich verbindlich anzumelden unter der E-Mail-Adresse ankermann@gmx.net.