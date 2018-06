Wer aus dem Alltag ausbrechen und etwas erleben will, muss dafür weder Tausende Kilometer im Flugzeug zurücklegen, noch Hunderte Euro in hochfunktionale Expeditionsausrüstung investieren. Das geht auch einfacher, sogar direkt vor Haustüre - und ganz besonders hier am Bodensee. „Mikroabenteuer“ nennt das die Outdoor-Szene, die sich derzeit auf dem Häfler Messegelände tummelt.

Als Christo Foerster vor ein paar Jahren spontan beschloss, sich in Hamburg aufs Rad zu setzen und mal eben durch die Nacht nach Berlin zu strampeln, um sich dort mit einem Freund zum Frühstück zu treffen, war das für ihn ein Schlüsselerlebnis. Weil er merkte, dass es ihm gut tat. Weil er im danach wieder einkehrenden Alltag von diesem Erlebnis zehrte. Und genau darum geht es bei dem, was Foerster in seinem Buch „Mikroabenteuer“ beschreibt: den Alltag zu durchbrechen, ihn umzugestalten, das Gewohnte hinter sich zu lassen. „Das ist effektiver als lange Urlaube, die oft nur ein Wegrennen vor dem Alltag sind“, sagt er.

Eine ganze Nacht auf dem Sattel eines Fahrrads zu verbringen, würden die allermeisten Menschen zwar nicht als kleines, sondern wirklich großes und spontan gar nicht umsetzbares Abenteuer empfinden. Um extreme sportliche Leistungen geht es aber auch gar nicht. „Mikroabenteuer sind keine Herausforderung im Sinne von höher, schneller, weiter“, sagt Christo Foerster. Im Gegenteil: Wenn der Berufsalltag von genau diesem Muster geprägt sei, könne das Abenteuer auch darin bestehen, einfach mal 24 Stunden an einem Ort im Wald zu verbringen und sich mit der Natur und sich selbst zu beschäftigen. „Zeit in der Natur tut jedem gut. Wir sind ja selbst auch Teil der Natur“, sagt der Motivationstrainer. Die Bodenseeregion sei ein echter Traum für Mikroabenteuer: „Berge, Wasser, Wälder - einfach großartig.“

Wo genau die Grenze zwischen Sonntagsspaziergang und Mikroabenteuer verläuft, müsse letztlich jeder für sich selbst definieren, weil eben auch der Alltag für jeden anders aussieht. „Für manch einen kann das Abenteuer schon beim Übernachten im eigenen Garten beginnen.“

Für sich selbst hat Christo Foerster drei Regeln aufgestellt: Er verlässt seine Komfortzone für acht bis 72 Stunden, nutzt weder Auto noch Flugzeug und übernachtet draußen. Abgesehen von den eigenen Regeln sind dann nur noch die übergeordneten zu beachten - zum Beispiel die, dass Lagern nicht überall erlaubt ist, etwa in Naturschutzgebieten.

Seine Mikroabenteuer erlebt Foerster zu Fuß, mit dem Rad oder beim Stand up Paddeling - meistens alleine, aber auch mit Freunden, mit der Ehefrau oder mit den Kindern. Wie, wohin und mit wem ist letztlich aber nebensächlich. Was zählt, ist: einfach loszuziehen. Ohne genau zu wissen, was passiert. Ohne sich auf jede Eventualität einzustellen. Auf sich selbst vertrauen und an den Herausforderungen unterwegs wachsen, lautet die Devise. „Ein Abenteuer mit eingebauter Sicherheitsgarantie ist kein Abenteuer“, sagt Foerster. Deshalb rät er auch dazu, sich über die Frage nach der richtigen Ausrüstung nicht den Kopf zu zerbrechen: Wasserflasche, Schlafsack, Unterlage oder Hängematte, eine Plane („Tarp“) als Regenschutz, Multifunktionsmesser, Stirnlampe und Zahnbürste - mehr braucht’s für den Anfang nicht. Und dann: „Raus und machen.“