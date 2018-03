Das ärgert die Spießgesellen diese Woche

Jedes Wochenende nehmen die „Spießgesellen“ in Friedrichshafen peinliche, kuriose oder unerträgliche Zustände in Friedrichshafen und am Bodensee aufs Korn. Heute geht es um Wohnungsnot, Verkehrsprobleme, Müll und mehr.

Jetzt also die Müllerstraße: Auch hier soll etwas entstehen, was dazu beitragen wird, die Wohnungsnot in Friedrichshafen zu lindern. Auch hier gibt es Anwohner, denen das ganz und gar nicht passt. Letzteres ist erlaubt, Einspruch und Protest natürlich auch. Wichtig für die Verantwortlichen aber bleibt, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Neue Wohnungen wird es nur dann geben, wenn sie auch gebaut werden. Die grünen Wiesen rundherum werden dafür nicht reichen.

Offenbar reicht auch so manche Grünfäche in dieser Stadt nicht aus, um all den Mühl aufzunehmen, den die Bürger dieser Stadt mal eben so fallenlassen, wegwerfen, loswerden wollen. Nun kann man natürlich auch an der Stelle nach dem Staat (oder der Kommune) rufen, gangbar wäre aber auch ein anderer Weg. Jeder kümmert sich selbst um seinen eigenen Müll. Fertig.

In der Haut der Messe-Macher möchte man derzeit nicht stecken. Die klare Absage der Outdoorbranche schmerzt, richtig losholzen können Geschäftsführer Wellmann und seine Mannen aber auch nicht. Schließlich soll ja alles versucht werden, zumindest einen Teil der Aussteller am See zu halten. Wer jetzt zum Beispiel öffentlich darauf hinweist, dass die Fachmesse unter anderem aus Gründen der Verkehrsinfrastruktur in Deutschlands Stauhauptstadt München umzieht, der wirkt schnell wie ein schlechter Verlierer.

Interessant, dass gerade zwei Institutionen größere Probleme plagen, die in Städten mit 60000 Einwohnern normalerweise nicht zu finden sind: Messe und Flughafen. Bis auf die Grünen und wenige Einzelkritiker stand die Häfler Politik bislang wie eine Eins hinter beiden regional bedeutsamen Einrichtungen – in guten wie in schlechten Zeiten. Mal sehen, ob auch künftig keine Grundsatzfragen gestellt werden.

Grundsätzlich sind die Spießgesellen davon ausgegangen, Stelian Moculescu nie mehr in der ZF-Arena bei einem Volleyballspiel an der Seitenlinie zu sehen. So kann man sich täuschen. Ausgerechnet mit den Erzrivalen aus Berlin wird der Rekordcoach ins frühere Wohnzimmer zurückkehren. Wir sind gespannt, wie die Fans darauf reagieren werden. Für die Sportart Volleyball ist die Geschichte, sorgt sie doch für gespächsstoff und Schlagzeilen. Zudem sorgte Stelus Rückkeh hoffentlich für das, was angesichts der grandiosen Leistungen der Häfler viel öfter passieren sollte: eine volle Halle.

Dass Bürgermeister auch nach ihrer Amtszeit eine Arbeit brauchen, ist klar. Und – um das klar zu sagen – erlaubt. Dennoch können es die Spießgesellen verstehen, wenn der ein oder andere ein G’schmäckle wahrnimmt bei Beziehungen, die auf alle Fälle kritisch anzusehen wären, säße der Schultes noch auf dem Chefsessel im Rathaus. So wurden während der Markdorfer Fasnet Ex-Bürgermeister Bernd Gerber und Überlingens Ex-OB Sabine Becker in der Stadthalle gesichtet, in offensichtlich vertrautem Umgang mit einem Geschäftsführer des Markdorfer Bauträgers Betz und Weber. Informationen der Spießgesellen zufolge sind beide dort als Berater tätig. Wie gesagt: alles erlaubt. Aber auch ein bisschen komisch, irgendwie.

Ein Wochenende ohne G’schmäckle wünschen die Spießgesellen