Das ärgert die Spießgesellen diese Woche

Jedes Wochenende nehmen die „Spießgesellen“ in Friedrichshafen peinliche, kuriose oder unerträgliche Zustände in Friedrichshafen und am Bodensee aufs Korn. Heute geht es um Narrenorden, 28-Stunden-Wochen und Amtsblätter.

Ja, is‘ denn heut‘ scho Wahlkampf? Diesen Eindruck konnte man in der Haushaltsdebatte am Montag bekommen, zum Beispiel als es um die Modernisierung naturwissenschaftlicher Räume in drei Schulen ging. Drei Ausschüsse waren zuvor der Empfehlung der Verwaltung gefolgt, keine zusätzlichen Mittel einzustellen, da solche für Planungszwecke schon enthalten seien, zunächst eine Bedarfserhebung erfolgen solle und die Räume ohnehin nur nach und nach modernisiert werden können. Trotzdem beschloss der Rat, je 500000 Euro in den Jahren 2018 und 2019 einzuplanen. Als „Signal an die Schulen“, wie Antragsteller Achim Brotzer (CDU) zu verstehen gab. Neue Erkenntnisse, die zu diesem Abweichen von den Ausschussempfehlungen führen könnten, gab’s eigentlich nicht – außer vielleicht die Anwesenheit von Vertretern besagter Schulen in der Sitzung…

So richtig Fasnet ist ja eigentlich erst seit dem Gumpigen, doch irgendwie wurden wir bei der Haushaltssitzung den Verdacht nicht los, dass zumindest Dieter Stauber da schon ein bisschen närrisch unterwegs war. Der Sozi mahnte allen Ernstes an, dass man anlässlich künftiger Besprechungen der kommunalen Finanzplanung bei Anträgen einzelner politischer Gruppierungen eben jene Gruppierungen auch in gleicher Art und Weise abzukürzen habe. Konkret hat ihn gestört, dass auf den Sitzungsunterlagen in Kurzform von SPD, CDU und FDP, aber ausgeschrieben von Freien Wählern und Bündnis 90/Die Grünen die Rede ist. Gockelores? Kikeriki!

Mit Spannung haben nicht nur die Spießgesellen die Debatte über ein mögliches Amtsblatt verfolgt. Nun sind wir bei dem Thema natürlich befangen, haben uns aber schon über das Argument gewundert, in so einem Produkt könnten sich auch die Ratsfraktionen an die Öffentlichkeit wenden. Unseres Wissens nach gibt es bereits ein bis zwei Druckerzeugnisse in dieser Stadt, die solche Stellungnahmen veröffentlichen. Wenn es sie denn gäbe. Geschrieben werden müssen sie nämlich so oder so von den Fraktionen selbst.

Metaller mussten dieser Tage Kritik einstecken, was ihren Tarifabschluss, insbesondere die 28-Stunden-Woche etwa zur Pflege von Angehörigen, angeht. Die Spießgesellen halten dies allerdings nicht unbedingt für ein Luxusgeschenk an ohnehin überbezahlte Arbeitskräfte. Vielmehr lebt hier eine bedeutende Branche vor, wie Arbeit für alle Beteiligten fair und flexibel gestaltet werden kann. Wobei man sich schon fragen darf, ob die zeitgemäße Organisation häuslicher Pflege nicht eigentlich für alle gleich und von Staats wegen zu regeln wäre. Man bräuchte dazu halt eine Regierung...

Der Schreiber dieser Zeilen hat vor einigen Jahren mal einen Narrenorden erhalten. Details ersparen wir Ihnen, auf jeden Fall waren Wochen der Vorbereitung, mehrere Auftritte und gute Nerven nötig, bis das begehrte Stück um den Hals baumelte. Eine Kollegin bekam einen solchen Orden nun, nur Minuten, nachdem sie einen Vertreter der närrischemn Elite kennengelernt hatte, um den Hals gehängt. Wohl als Belohnung dafür, dass sie das Kennenlernen, nunja, geduldet hat. Ihr sei der Orden gegönnt. An der Geschlechtergerechtigkeit aber arbeiten wir dann nochmal, ihr Narren?

Ein närrisches Wochenende

wünschen die Spießgesellen