Das ärgert die Häfler Spießgesellen diese Woche

Jedes Wochenende nehmen die „Spießgesellen“ in Friedrichshafen peinliche, kuriose oder unerträgliche Zustände in Friedrichshafen und am Bodensee aufs Korn. Heute geht es um Prostitution, halbe Sachen und die Sparkasse.

Friedrichshafen ist Messestadt und damit auch ein Anziehungspunkt für die Prostitution. Wie in allen Messestädten. Um im Halbdunkel des Milieus noch halbwegs freie Sicht zu behalten, sind die Zuständigkeiten zwischen Stadt und Landkreis gesetzlich geregelt. Die Stadt Friedrichshafen bezahlt darüber hinaus eine halbe Streetworker-Stelle – das sind 19 Stunden in der Woche – für eine Beratung der Prostituierten. Freiwillig. Sehr löblich, finden die Spießgesellen.

Weniger löblich hingegen scheint nun nicht die stete Weigerung der Verwaltung, eine ganze Stelle zu finanzieren, sondern auch die Begründung für diese Ablehnung. Der Landkreis berate ebenfalls, und man wolle keine Parallelstrukturen schaffen, sagt die Stadt. Dabei bietet der Landkreis diese niederschwellige Beratung nicht, man schafft also auch keine Parallelstrukturen. Zum anderen muss die Stadt, wenn sie denn den Status einer Messestadt genießen will, auch mit den unangenehmen Begleiterscheinungen klarkommen, ohne sie einfach unter den Teppich einer vermeintlich heilen Welt zu kehren.

Reichlich Munition gegen die Sparkasse Bodenseee hatten die Spießgesellen gehortet für den Fall, dass die roten Bänker tatsächlich den Hafen gegen Markdorf als Zentrale eingetauscht hätten. Schön, dass wir abrüsten können und die Sparkässler selbst gemerkt haben, wo in dieser Region die Musik spielt.