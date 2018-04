Darum demonstrieren immer wieder Kurden in Friedrichshafen

Wegen des Kriegs in Syrien gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Demonstrationen von Kurden in Friedrichshafen. Viele kurdischstämmige Menschen leben in der Stadt – und sorgen sich um die Lage in ihrer Heimatregion.

Grund der Demonstrationen sind laut Hatice Cetin, Vorsitzende des mesopotamischen Kulturzentrums Friedrichshafen, Kritik der Kurden an türkischen Militäroperationen im syrischen Afrin, Waffenlieferungen aus Europa an die Türkei und die humanitäre Lage in der Region. „Wir wollen demonstrieren, damit jemand auf diese Krise aufmerksam wird und sagt: Halt!“, so Cetin.

Von links: Biskin Resmiwa, Hatice Cetin, Abdulkader Alderbass (Foto: Lisa Weinberger)

Viele Kurden, die in Friedrichshafen leben, haben Kontakt zu Freunden oder Familienmitgliedern in oder um Afrin. So zum Beispiel Abdulkader Alderbass: Seine zwei Kinder leben in der Region. Sie studieren laut Alderbass Medizin und Wirtschaft, versuchten auch vor Ort Hilfe zu leisten. Alderbass telefoniert oft mit ihnen, doch in letzter Zeit kann er seine Kinder nach eigenen Angaben nicht mehr erreichen. Alderbass sagt, er wisse nicht, ob ihnen etwas passiert sei. Kontakte nach außen seien in Syrien aber auch generell sehr schwierig.

Die Kurdin Biskin Resmiwa erzählt zudem, dass sie und ihre Kinder über verschiedene Medien und Kontakte über die Lage in Afrin informiert würden: „Entweder muss ich den Fernseher ausmachen oder schauen, dass meine Kinder die Zeitungen nicht mehr angucken“, sagt sie. Sie will nicht, dass sich ihre Kinder zu sehr in den Konflikt hineinziehen lassen. Auch in der Schule werde über das Thema gesprochen.

Zusammenstöße mit Türken

Immer wieder kommt es auch zu Konflikten zwischen Unterstützern des türkischen Präsidenten Erdogan und Kurden in Friedrichshafen. Vor allem bei kurdischen Demonstrationen: „Die letzten zwei, drei Male ist das eskaliert“, sagt Hatice Cetin. Kurden wurde von der Polizei vorgeworfen, Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu verwenden.

Ab und zu seien auch in Häfler Schulen Sticheleien zwischen Kurden und Türken zu bemerken, berichtet Biskin Resmiwa. Sie mache sich deshalb Sorgen – auch darum, dass kurdische Kinder sich zu sehr einmischen und die Situation eskalieren könnte. Hatice Cetin hat dieses Thema offenbar auch mit Schulen und der Polizei besprochen: „Der Krieg gehört nicht hierhin. Auch gar nicht in die Schule. Wir wollen unsere Kinder nicht mit Hass vollpumpen“, sagt sie. Sie wolle, dass man dafür sorgt, dass Türken und Kurden in den hiesigen Schulen friedlich zusammenleben.

Cetin erzählt auch, dass viele Häfler, die weder Türken noch Kurden seien, nichts mit den Demos anfangen könnten. Viele würden denken, dass der Krieg in Syrien kein Thema am Bodensee sein solle: „Solche Reaktionen tun mir weh“, sagt sie. Es gebe jedoch auch Menschen, die ihren Mut bewundern würden. Cetin bekam deshalb auch Zuspruch, manche Menschen wollten sie auch unterstützen. Cetin: „Ich bin froh, dass wir viele erreicht haben und mit vielen im Kontakt sind, die uns unterstützen. Auch wenn wir nur ein paar Leute sind: Wir wollen Aufmerksamkeit und Hilfe. Es reicht mit diesem Krieg.“