Der VfB Friedrichshafen hat mit acht Sportlern an der Bezirksmeisterschaft für Degen- und Florettfechter aller Altersklassen teilgenommen. Die Duelle fanden bei der MTG Wangen in der Argensporthalle statt.

Den Anfang machten die Florettfechter. Einzige Häfler Teilnehmerin war hier Britta Amann. Um allen Teilnehmern viele Gefechte zu bieten, wurde eine Elfer-Runde im Modus „jeder gegen jeden“ gefochten. Amann und ihre direkte Konkurrentin Barbara Math (MTG Wangen) waren nach zehn Gefechten sieggleich. In der Runde hatte sie noch gegen Math verloren, nun drehte Amann im Stichkampf den Spieß um und holt sich mit 5:1 Treffern deutlich den Sieg und den ersten Titel für den VfB.

Der Sonntag war der Tag der Degenfechter. Bei den U12 Herren ging Dario Knör für den VfB an den Start. In der Setzrunde konnte er alle Kämpfe für sich entscheiden. Damit war er für die anschließende Direktausscheidung auf Platz eins gesetzt. Er zog fast mühelos ins Finale ein. Hier musste er sich mit Trainingspartner Alexander Neumeister (TSV Tettnang) messen. Aber auch diese Aufgabe löste Knör und verteidigte seinen Titel vom Vorjahr.

Bei den U13 Herren war Alessandro Amato am Start. In seinem ersten Turnier noch sichtlich nervös und angespannt, konnte auch er sich für den Finalkampf qualifizieren. Hier stand ihm mit Quirin Kraus (KV Laupheim) ein sehr erfahrener Fechter gegenüber. Trotz intensiver Betreuung durch Trainer Daniel Renner unterlag er deutlich. Aber Rang zwei und damit die Vizemeisterschaft im Bezirk ließen die Niederlage schnell vergessen. In der Altersklasse U17 Herren starteten die Häfler Etienne Leben und Joel Kozilek. Beide konnten sich über die Vorrunde für das Viertelfinale qualifizieren. Hier mussten den teilweise sehr erfahrenen Fechtern den Vortritt lassen und sich mit den Plätzen fünf und sieben begnügen.

Den Abschluss machten die Damen und Herren der Altersklasse „Aktive“. Britta Amann, Gerhard Birkenmaier, Thomas Heilmann, Fabian Kaszub und Severin Arbes waren für den VfB am Start. Wie mit dem Florett wurde auch mit dem Degen eine Runde im Modus „jeder gegen jeden“ gefochten. Nach 14 Gefechten für jeden Teilnehmer standen die Siegerin und der Sieger fest. Die meisten Gefechte entschied Gerhard Birkenmaier (VfB) für sich. Neben dem Gesamtsieg wurde er Bezirksmeister der Herren. Ihm folgen Thomas Heilmann auf Rang vier, Severin Arbes und Fabian Kaszub auf den Plätzen fünf und sieben. Britta Amann wurde bei den Damen Vizemeisterin mit fünf Siegen hinter Barbara Math (MTG Wangen), die sechs Siege erzielte.