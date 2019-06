Dario Knör erreicht Achtelfinale bei seiner ersten DM

Dario Knör vom VfB Friedrichshafen hat bei der deutschen Meisterschaft der U13 und U14 im Degenfechten das Achtelfinale erreicht. Für ihn war es die erste Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft. Mit einer sehr guten Tagesleistung belegte er schließlich den elften Platz, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt 63 Fechter des Jahrganges 2006 aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich für diesen Saisonhöhepunkt qualifiziert. Mit insgesamt drei Siegen aus sechs Gefechten schaffte Knör die Qualifikation ins Hauptturnier und siegte weiter. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale traf Knör schließlich auf Max Straub, gegen den er bereits in der Qualifikationsrunde kein Rezept finden konnte. Noch etwas verunsichert von der Niederlage agierte Knör zögerlich und schaffe es nicht immer, die Anweisungen seines Trainers auch so umzusetzen, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit 9:5 Treffern nach Ablauf der Gefechtszeit von zwei mal drei Minuten musste Knör seine Tasche packen.