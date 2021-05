Darf Markdorf bei der Südumfahrung nochmal mitreden?

Die drei Klimaaktivisten, die bei einer Protestaktion in Ravensburg am Samstag in Gewahrsam genommen und nach Friedrichshafen gebracht wurden, sind seit Sonntagabend wieder frei. Sie hatten eine Nacht im Polizeirevier verbracht. Dazu haben sie einige kritische Anmerkungen.

Sprechchöre und Musik Vor dem Revier versammelten sich „Unterstützer“, die die Polizei jedoch gewähren ließ. Um kurz vor 20 Uhr begannen diese Unterstützer, in Sprechchören die „Freilassung der politischen Gefangenen“ zu fordern.