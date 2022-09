Darf ich bitten? Warum ich auf der Mülledponie ums Auto tanzte

Die Bekloppte, die mit dem Hund tanzt. So oder so ähnlich werden die Menschen über mich gedacht haben, die mich vor ein paar Tagen vor den Toren der Mülldeponie gesehen haben. Mir wäre es genauso gegangen, hätte ich eine blonde Frau mittleren Alters dabei beobachtet, wie sie wild um ihr Auto herum hüpfte, in die Hände klatschte und mit hoher Stimme immer wieder rief: „Ja, wo ist sie denn?“

Ich versichere Ihnen, noch habe ich mich nicht auf den direkten Weg begeben, eine verrückte Hundefrau zu werden. Wirklich! Die Sache lässt sich ganz leicht erklären. Wie immer habe ich an jenem Tag versucht, tausend Dinge gleichzeitig zu erledigen. Also kombinierte ich die Fahrt zu meinen Eltern mit der Anlieferung des Grünschnitts an der Mülldeponie: Ich verstaute den Hund im Fußraum des Beifahrersitzes und den Sack Rasenschnitt im Kofferraum. Und während ich mich mit meiner schweren Fracht auf dem Weg zum Kompost-Kontainer abmühte, verfolgte mich mein im Auto zurückgelassener Hund mit Argusaugen.

Dabei betätigte sie mit der Pfote die Innenraumverriegelung, was ich viel zu spät realisierte. Nämlich in dem Moment, als ich die Kofferraumklappe zuschmiss. Mein Schlüsselbund klimperte dabei fröhlich im Zündschloss. Und weil auch das Handy im Wagen lag, hüpfte und tanzte ich. Und auch, wenn ich keine besonders gute Tänzerin bin – nach zehn Minuten trug der Beschwörungstanz Früchte. Im Rhythmus unserer gemeinsamen Choreographie patschte die Hundepfote im Inneren des Autos auf den richtigen Knopf und die bekloppte Hundefrau war endlich mit ihrem Vierbeiner vereint.