Dank für die Hilfe nach dem Wasserschaden

Neues Ladengeschäft, ein Wasserschaden und der Wiederaufbau – Es war ein aufregendes Jahr für die Tafel Friedrichshafen, was auch ihr Vorsitzender, Dieter Stauber, anlässlich der Jahresmitgliederversammlung betonte. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

Der alte Tafel-Laden in der Hofener Straße war zu klein für die vielen Menschen geworden, die dort eine Unterstützung für ihren Lebensunterhalt suchten. Ein neues geeignetes Ladengeschäft wurde deshalb in der Keplerstraße 27 angemietet. Nach den aufwändigen Renovierungsarbeiten zog am 22. Oktober2018 die Tafel-Belegschaft in den neuen Laden. Endlich war genügend Platz vorhanden und die freundliche Atmosphäre erfreute nicht nur die ehrenamtlichen Mitarbeiter, sondern sie übertrug sich auch auf die Kunden, heißt es im Bericht weiter. Die Stimmung in der Tafel konnte nicht besser sein bis zu dem Tag, als ein Wasserschaden Ende vergangenen Jahres den Tafel-Betrieb abrupt beendete. Mittlerweile ist das Erdgeschoss renoviert und bald sollen im Keller, der als Lager genutzt wird, wieder Waren untergebracht werden. Jetzt muss nur noch ein Kellerraum saniert werden, heißt es. Bis dahin machten die Tafelmitarbeiter aus der Not eine Tugend und trennten einen Teil des Verkaufsraums mit Regalen ab, um dahinter Kisten und Waren zu verstauen.

Auch vor dem Ladengeschäft gibt es neue Anschaffungen. Eine mobile Rollstuhlrampe soll nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern auch Kunden mit Rollatoren und Kinderwagen helfen, leichter über eine Schwelle in den Laden zu gelangen. Vor allem für die älteren und gebrechlichen Kunden, die sich vor dem Laden der Tafel auch mal ausruhen wollen, oder noch auf den Einlass warten, wurde eine wetterbeständige Sitzbank aufgestellt. Auch ein neuer Fahrradständer sei ein großer Gewinn für die Tafel, schreiben die Verantwortlichen.

Dieter Stauber ist froh über die gute Stimmung und positive Resonanz, die die Tafel in Friedrichshafen mittlerweile erfährt: „Mit diesem schönen und großen Tafel-Laden können wir in unserer Stadt die vielen Tafelkunden auf Dauer gut unterstützen und gleichzeitig Lebensmittelverschwendung reduzieren.“

In der Tafel darf einkaufen, wer einen Tafelausweis hat, ausgestellt unter anderem im Sozialamt der Stadt oder im Landratsamt. Täglich kommen 60-90 Kunden in den Laden, um für wenige Cent, Lebensmittel, Drogerieartikel oder andere Waren zu kaufen, die regelmäßig von etwa 20 Discountern, Supermärkten, Bäckereien und Metzgern in Friedrichshafen und Umgebung, aber auch von privaten Bürgern, gespendet werden. Gemüse, Obst, Wurst oder Milchprodukte und andere gespendete Waren stehen zwar oft kurz vor dem Verfallsdatum, werden aber jeden Morgen sorgfältig auf Qualität und Aussehen von ehrenamtlichen Mitarbeitern geprüft, aufbereitet und im Laden präsentiert.

Der Vorstand ist ein eingespieltes Team, das aus vier gewählten Mitgliedern, einem Mitglied der Stadt und jeweils einem Mitglied der evangelischen und der katholischen Kirche besteht. Zwei Mitglieder des gewählten Vorstands arbeiten regelmäßig im Ladengeschäft mit und kennen persönlich die Wünsche und Sorgen vieler Kunden. In dem größeren Laden werden stets neue ehrenamtliche Mitarbeiter benötigt. Dieter Stauber betonte auf der Mitgliederversammlung deshalb: „Ohne diese engagierten Menschen kann der tägliche Ladenbetrieb nicht sichergestellt und so kostengünstig gestaltet werden.“ Auch auf Spenden ist die Tafel angewiesen, denn mit dem Erlös aus dem Verkauf der sehr günstigen Lebensmittel kann sich der Laden nicht selbst finanzieren. Dieter Stauber bedankte sich bei all den Häflern, die die Tafel in diesem Jahr so großzügig mit kleinen und großen Sach- und Geldspenden unterstützt haben. Besonders berührt hat ihn die große Welle der Solidarität und die enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen nach dem Wasserschaden.