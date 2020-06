Dank Ackerpferd wird der Boden fruchtbarer

Der Verein Solidarische Landwirtschaft Bodensee (Solawi) erzeugt in Raderach für rund 80 Haushalte Gemüse nach ökologischen Prinzipien. Dabei geht es laut Pressemitteilung drum, die Menschen mit der Natur und dem, was sie uns schenkt, in Berührung zu bringen. Eine Besonderheit ist die Arbeit mit dem Pferd auf dem Acker. Eine Acker-Führung mit Pferdevorführung ist am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 12 Uhr geplant. Es wird um Anmeldung per E-Mail an mail@solawi-bodensee.de gebeten.

Die Pferdearbeit sei ein Sinnbild für das, was die Solawi versucht zu tun: naturnah, bodenschonend und friedvoll zu Gärtnern, heißt es. So mancher könnte meinen, dass diese Art des Ackerbaus der Vergangenheit angehört, doch gerade auf kleineren Flächen ist der Pferdeeinsatz sinnvoll: Es ist eine besonders bodenschonende Bearbeitungsmethode, weil die Erde nur wenig verdichtet wird, verglichen mit den schweren Maschinen, die heutzutage auf den Äckern unterwegs sind. „Dies erhöht deutlich die Qualität des Ackers. So können die angebauten Pflanzen ihre Wurzeln besser entfalten“, heißt es im Pressetext. Außerdem sei es ein ganz anderes Gefühl, als mit einem Traktor zu arbeiten: das Pferd ist ein lebendes Wesen, ein Mitarbeiter, zu dem eine Beziehung entstehen kann. In der Solawi könne dies jedes Mitglied erleben und die Freude und Früchte dieser Arbeit werden geteilt.

Nicht nur mit der Pferdearbeit bemüht sich die Solawi, die mit dem Bodenfruchtbarkeitsfond zusammenarbeitet, um eine Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Auf der Hälfte der Fläche wächst Gründünger. Dieser vermindert zum einen den Unkrautdruck auf den Flächen, die zum Gemüseanbau zur Verfügung stehen, zum anderen wird der Boden durch die vielen Wurzeln feinkrümeliger, was die Anbaubedingungen verbessert. „Auf lange Sicht wird der Boden mit Humus angereichert, was konkret heißt: dieser Boden wird auch in 30 Jahren immer noch fruchtbar sein – in Zeiten des Klimawandelns und der Erosion der Böden sind dies wichtige Maßnahmen“, schreibt die Solawi. Artenvielfalt ist ebenso ein Anliegen des Vereins: Durch Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, durch den Einsatz von Nützlingen und ihre Förderung durch Blühstreifen werden Insekten geschützt. Es wurde eine Dauerblühwiese angelegt, wo Insekten auch überwintern können. Dort konnten die Mitglieder Schmetterlingsraupen, etwa die vom Schwalbenschwanz, beobachten.

Die Solawi sucht aktuell noch Mitglieder und Förderer. Für Interessierte bietet die Solawi die Möglichkeit eines unverbindlichen vierwöchigen Schnupperabonnements, das jederzeit gestartet werden kann. Weitere