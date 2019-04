Daniel Di Leo ist der Mittelfeldstürmerverteidigertrainer

Als Freund der Rotation ist Daniel Di Leo immer für eine überraschende Idee gut. Aber er als Torwart? Meint er das ernst? Ja, meint er. Wenn’s sein muss, würde sich der Spielertrainer des VfB Friedrichshafen in der Fußball-Landesliga auch zwischen die Pfosten stellen.

Für den Tabellenvierten aus Friedrichshafen läuft es seit Wochen wieder rund. Garant für den Erfolg ist Daniel Di Leo, der seiner Mannschaft an der Seitenlinie und auf dem Platz die nötige Stabilität gibt. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft das Team der Stunde auf den SV Ochsenhausen. „Ich würde lieber gegen Weiler oder Berg spielen“, sagt Di Leo vor dem Duell mit dem in diesem Jahr noch punktlosen Tabellenelften.

Daniel Di Leo nur als Spielertrainer zu bezeichnen, greift eigentlich zu kurz. Wer ihn zum Beispiel am vergangenen Sonntag bei der Partie in Kißlegg beobachtete, sah ihn nach seiner Einwechslung mehr oder weniger in der Innenverteidigung spielen, immer wieder aber auch im defensiven Mittelfeld aushelfen. Eigentlich ist Di Leo gelernter Stürmer, das hat er nicht zuletzt beim FV Ravensburg in der Oberliga gespielt. Hängende Spitze beziehungsweise offensiver Mittelfeldspieler war er in dieser Saison auch schon. Die bessere Bezeichnung für das 35-jährige Kraftpaket wäre somit wohl Mittelfeldstürmerverteidigertrainer. Und selbst das greift zu kurz. Denn sogar zwischen die Pfosten hat er sich schon gestellt. „Ich habe in der Vorbereitung 90 Minuten gegen Kressbronn im Tor gespielt“, sagte Daniel Di Leo am Donnerstag. Warum er das erzählte? Weil es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass er beim VfB in einem Landesligaspiel als Torhüter auflaufen wird.

Stammtorwart Heiko Holzbaur ist nach Verletzung erst im Aufbautraining und braucht noch etwa drei Wochen, bis er einsatzbereit ist. Sein Ersatz Philipp Meier spielt zwar, ist aber angeschlagen. Sollte er ausfallen, müsste Di Leo die Torwarthandschuhe anziehen. Für die Ochsenhausen-Partie am Samstag plant der Spielertrainer aber erstmal nicht mit sich zwischen den Pfosten. Das würde er nur im Notfall machen.

SV Ochsenhausen hat die letzten vier Spiele verloren

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Friedrichshafener erstmals in einem Heimspiel in diesem Jahr auf Rasen gehen. Da aber eine der Stadt gehörende Walze kaputt sei, mit der der Platz noch einmal eingeebnet werden sollte, war auch am Donnerstagnachmittag unklar, ob der VfB nicht doch noch einmal auf den Kunstrasen muss. Dabei wäre Di Leo mit seiner Mannschaft auch auf unebenes Geläuf vorbereitet. Denn in Kißlegg waren die Platzverhältnisse nicht besonders gut. Immerhin sportlich wird die Herausforderung Ochsenhausen definitiv eine ähnliche werden. Wie Kißlegg hat der SVO in diesem Jahr in vier Spielen noch keinen Punkt geholt. „Das ist auch ein angeschlagener Gegner“, sagte Di Leo. Es sei nicht gerade dankbar, gegen so eine Mannschaft zu spielen.

Vom eigenen Ziel, weiter fleißig zu punkten, will sich der VfB Friedrichshafen so oder so nicht abbringen lassen. Die Serie von drei Siegen in Folge soll ausgebaut werden – ganz egal, auf welcher Position Daniel Di Leo sich selbst einsetzen wird. Zur Not auch auf der Torhüterposition.