Danfa Fati Mulai hat Bock aufs Toreschießen

Die beiden Brüder Salvatore Cifonelli und Valerio Cifonelli wechseln vom Fußball-A-Ligisten Spielvereinigung Lindau zum Verbandsliga-Absteiger VfB Friedrichshafen. „Man kennt sich lange, wir sehen da was“, sagt Friedrichshafens Sportlicher Leiter Denis Nikic über die Zugänge neun und zehn. Beide Spieler hätten in ihrer Karriere schon mehrfach ihr Können unter Beweis gestellt. Valerio genoss eine gute Ausbildung beim FC Wangen und Salvatore war in Österreich in der Regionalliga aktiv. In den vergangenen Jahren trugen beide das Lindauer Trikot – und das gilt es auch zu berücksichtigen. „Sie bringen beide gute Ansätze mit, haben zuletzt aber auf einem ganz anderen Niveau trainiert“, sagt VfB-Trainer Giovanni Rizzo, dessen Kader nun steht. „Die Kaderplanung ist final abgeschlossen“, bekräftigt Nikic.

Zuvor durfte der VfB schon Patrick Berlet (TSG Ailingen), Jura Cipric (FC Dostluk Friedrichshafen), Sadri Hoti (TSB Ravensburg), Kilian Strobl (FC Wacker Innsbruck Amateure), Pierre Hodapp (TSV Berg), Marcel Scheuböck (SV Kehlen), Danfa Fati Mulai (Aguia FC Vimioso) und Marcin Musso (eigene Junioren) neu in der Mannschaft begrüßen.