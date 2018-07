Es ist ein Phänomen: Da ist eine Popgruppe 1982 zuletzt gemeinsam aufgetreten und ist doch noch so allgegenwärtig, als wäre es gestern gewesen. Immer neue Revival-Bands, dazu die CD „ABBA-Gold – Greatest Hits“ von 1992, das 1999 uraufgeführte Musical „Mamma mia“ und seine Verfilmung, die 2008 in die deutschen Kinos kam, haben dafür gesorgt, dass die schwedische Kultband, die sich nie offiziell aufgelöst hat, noch immer ihre Fans hat, wenn sie auch in Friedrichshafen die ZF-Arena nur gut zur Hälfte gefüllt haben. Doch die, die gekommen sind, haben die aufwendige Show „ABBA – the concert“ gefeiert. Ohne große Aufforderung waren sie schnell mit Klatschen dabei, bald rockten sie auf ihren Sitzen, schwenkten Arme oder sprangen auf. Trotz der mächtigen Lautstärke hörte man manchen Nachbarn, manche Nachbarin mitsingen, andere zog es zum Abtanzen hinunter zur Stehplatzzone vor der Bühne.

Die Gruppe „Abb again“ unter der künstlerischen Leitung von Dominik Frank und Gerry Meier, die derzeit auf großer Deutschlandtournee ist, serviert nicht einfach ein Potpourri der größten ABBA-Hits – wenngleich sie dann doch alle auftauchen –, sondern hat die Londoner Wembley-Konzerte der legendären Welttournee von 1978/79 so authentisch wie heute möglich rekonstruiert. Das Bühnenbild mit seinem weißen Fußboden, seinen verschiebbaren Pyramiden und dem ABBA-Glühbirnenschriftzug wurde ebenso akkurat kopiert wie die hautengen Kostüme und vor allem die Musik, die Instrumente und der Soundmix, die dreizehn Künstler auf die Bühne bringen. Im Mittelpunkt der Show steht natürlich das ABBA-Quartett: die blonde, quirlige Jolantha Sylvia Zimnik als Agnetha Fältskog, die brünette Annette Krossa als Anni-Frid Lyngstad, der blonde Sebastian Gurgel mit der Gitarre als Björn Ulvaeus und der bärtige Ric Engelhardt als Pianist und Sänger Benny Andersson. Wie zu ABBAs Zeiten sind es vor allem die beiden Frauen, die singen, während die Männer sängerisch in den Hintergrund treten und dafür umso vehementer ihre Instrumente spielen. Variantenreich gingen die Lieder auf Agnethas Sopran und Fridas Mezzosopran ein, und ihre „Doubles“ sind so gut ausgewählt, dass sie ebenso schön harmonieren und mit Gesang und Auftreten mitreißen.

Auch wenn hier nicht explizit ein „Best-of“-Programm serviert wird, durften natürlich die Hits nicht fehlen, „Happy-Pop“, Popschlager wie „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do“ oder „Fernando“, romantische Popballaden wie „Chiquitita“ und rockige Songs wie „Waterloo“, mit dem die zweieinhalbstündige Show zu Ende ging. „SOS“ und „Mamma mia“ heizten dem Publikum ebenso ein wie „Dancing Queen“ und „Thank you for the music“, der Song im Mini-Musical „The Girl with the Golden Hair“. Ein besonderer Höhepunkt der Show: der Auftritt eines lokalen Kinderchors, hier der Realschule Markdorf, die auf der Bühne mit Agnetha und Frida die Popballade „I have a dream“ singen durften.