Schwimmbad auf sechs Rädern: Hier sollen Kinder schwimmen lernen

Das Ziel des seit 2021 laufenden Projekts „Wundine Schwimmakademie“ der Josef Wund Stiftung lautet: „Alle Kinder sollen sicher schwimmen können!“ Die Akademie setzt gezielt im schulischen Schwimmunterricht an, heißt es in der Pressemitteilung. Ein wesentlicher Bestandteil des auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Projekts sei die Zusammenarbeit mit Partnern wie Verbänden, Vereinen und Kommunen.

Direkt vor dem Start in das neue Schuljahr weiht die Josef Wund Stiftung zusammen mit Kultusministerin Theresa Schopper als Schirmherrin das mobile Schwimmbad „Wundine on Wheels“ ein. Das voll ausgestattete Lehrschwimmbecken auf sechs Rädern, das in einen ausgedienten Schubboden-Auflieger im Rahmen eines Upcyclings eingebaut wurde, fährt zu Schulen und Kitas, damit Kinder vor Ort schwimmen lernen können. Wann das Bad an den Bodensee rollt, steht noch nicht fest.

„Mit diesem mobilen Schwimmbad schaffen wir ganz neue, zeitgemäße Möglichkeiten für das Schwimmenlernen in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Damit möglichst alle Kinder das Schwimmen als unerlässliche Kulturtechnik erlernen, leisten wir zusätzlich zu den Schwimmverbänden und -vereinen und in enger Abstimmung mit der Schulverwaltung unseren gemeinnützigen Beitrag“, so Christoph Palm, Geschäftsführer der Stiftung, die Josef Wund errichtet hatte, um seine Unternehmensnachfolge zu regeln.

Der bekannte Architekt kam im Dezember 2017 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Seit Mitte der 1990er-Jahre hatte sich der Stifter mit großem Erfolg dem Bau und Betrieb von Freizeitbädern gewidmet.

Kultusministerin Theresa Schopper als Schirmherrin betonte laut Pressemitteilung bei der offiziellen Einweihung des Schwimm-Mobils am Mittwoch auf dem Opernvorplatz in Stuttgart: „Das Schwimmenlernen ist weit mehr als die Fähigkeit, sich über Wasser zu halten. Sicher schwimmen zu können ist die Basis dafür, sich an Badeseen, in Schwimmbädern oder am Strand sicher im Wasser zu bewegen.“

Viele Nichtschwimmer

Die Zahl der Kinder, die nicht sicher schwimmen können, ist in den vergangenen Jahren bekannlich auf einen Höchststand gestiegen. Neben der Pandemie als Ursache für fehlende Schwimmkurse mangelt es mitunter an schulnaher Infrastruktur im Bäderbereich oder an Fachpersonal, heißt es in der Mitteilung. Veränderte Freizeitaktivitäten sowie gestiegener Medienkonsum verstärkten die Problematik.

Kultusministerin Schopper ergänzte demnach, dass es gemeinsame Anstrengungen brauche, um alle Kinder zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern zu machen. „Das kindgerecht gestaltete Wundine Schwimm-Mobil der Josef Wund Stiftung ist eine innovative Erweiterung der bestehenden Aktivitäten. Je mehr Partnerinnen und Partner sich mit guten Ideen vernetzen und engagieren, desto besser ist es für unser gemeinsames Ziel, Kinder zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern zu machen.“

Sechs Meter langes Becken

Die Entwicklung und der Bau des ersten Schwimm-Mobils „Wundine on Wheels“ haben der Stiftung zufolge mehr als zwei Jahre an intensiven Vorleistungen erfordert. Sowohl pädagogisch als auch technisch seien alle Anforderungen erfüllt und auf die Länge eines Lkw-Aufliegers angepasst worden.

Im sechs Meter langen Becken ließen sich insbesondere die ersten beiden Stufen der neuen baden-württembergischen Schwimmpässe in Kleingruppen von bis zu sechs Kindern umsetzen: Die Wassergewöhnung und das Erlernen der Grundfertigkeiten wie beispielsweise das Gleiten, das Tauchen oder die Schwimmbewegungen.

Großer Bedarf an Wasserfläche

Das Schwimm-Mobil ist laut Stiftung außen und innen mit bunten Farben zielgruppengerecht gestaltet. Das Maskottchen ist ein Otter, da diese hervorragenden Schwimmer und Taucher als Nichtschwimmer auf die Welt kämen und erst im Alter von zwei Monaten mit dem Schwimmenlernen beginnen würdenund somit Ansporn und Vorbilder für die Kinder sein könnten.

„Wir sind uns sicher, dass der Bedarf nach Wasserflächen in der Nähe von Kitas und Grundschulen enorm ist. Mit großer Freude fahren wir nun das erste vollausgestattete Schwimmbad an Schulen und Kitas“, so Christoph Palm. Dabei gelte es, mit dem ersten Modell seiner Art Erfahrungen zu sammeln, die beim weiteren Ausbau der angestrebten, kleinen Schwimm-Mobil-Flotte genutzt würden.

Erste Station Karlsruhe-Wettersbach

Der erste Einsatzort des Schwimm-Mobils liegt im badischen Karlsruhe-Wettersbach. Kinder zwischen fünf und acht Jahren werden durch ausgebildete Schwimmlehrkräfte der Grundschulen und der Deutschen Kinder-Sport-Akademie im mobilen Schwimmbad unterrichtet. Nach mehreren Wochen intensiver Nutzung fährt das Schwimm-Mobil weiter in eine württembergische Kommune, deren Schwimmbad saniert wird. Wann Wundine am Bodensee oder in der Nähe Halt macht, steht noch nicht fest.

Günter Geyer, Erster Bürgermeister a.D. und Prokurist der Josef Wund Stiftung, hat das Projekt der Mitteilung zufolge maßgeblich auf den Weg gebracht und freut sich auf die Pilotphase in Karlsruhe-Wettersbach: „Die erste Nutzung des SchwimmMobils in Karlsruhe wird dank engagierter Akteurinnen und Akteure sehr gut gelingen und Muster sein für die nächsten Einsatzorte ab Herbst 2022.“