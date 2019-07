Bereits am vorletzten Spieltag der Oberligastaffel haben sich die Damen des TC Ailingen beim Heimspiel gegen die Mannschaft der TG Obernheim mit einem deutlichen 5:1-Sieg vorzeitig den Meistertitel geholt.

In der diesjährigen Verbandsspielzeit siegten die Damen mit Mannschaftsführerin Conny Brugger teilweise souverän gegen die Mannschaften des TC BW Rottweil 1897, SV Frommenhausen 1953, TC Bad Saulgau, TC Nordstetten und TG Obernheim und führen bereits am vorletzten Spieltag in der Tabelle der Oberligastaffel uneinholbar mit 5:0 Punkten. Somit können die Damen gelassen dem letzten Auswärtsspiel beim TC Dornstetten entgegensehen.

Nachdem die Damen des TC Ailingen im vergangenen Jahr nur hauchdünn wegen der Match-Bilanz Vizemeister wurden, freuen sie sich dieses Jahr umso mehr über den gewonnenen Meistertitel, heißt es in einer Pressemitteilung.