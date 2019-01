Die Grünen-Stadträtin Mathilde Gombert (Mitte) hat ihr Amt niedergelegt. Oberbürgermeister Andreas Brand verabschiedete sie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag im Häfler Rathaus. Zugleich begrüßte OB Brand Dagmar Mader (links), die für Gombert in den Gemeinderat nachrückt. Mader ist 52 Jahre alt und Lehrerin. Sie sieht ihre Themenschwerpunkte in den Bereichen Jugend, Soziales und Umweltschutz. Gombert war insgesamt 23 Jahre im Gemeinderat tätig. Brand lobte ihr aufmerksames Zuhören und zugleich ihre Hartnäckigkeit und bedankte sich für ihr Engagement. „Sie haben Spaß am Austauch mit Gleichgesinnten und haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit“, sagte Brand. Auch Gerhard Leiprecht, ihr Nachfolger als Fraktionsvorsitzender der Grünen, betonte, mit wie viel Einfühlungsvermögen Gombert die Fraktion leitete. Gombert bedankte sich für die lieben Worte. „Für mich ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um auszutreten“, sagte sie. Ihr falle es nicht leicht, zu gehen. Sie bedankte sich auch bei ihren Fraktionskollegen. „Wir waren eine sehr lebhafte Fraktion, die bis tief in die Nacht diskutiert hat.“ Gombert wird in wenigen Wochen zu ihrer Tochter nach Freiburg ziehen. Auch dort möchte sie sich weiterhin politisch bei den Grünen engagieren. Foto: Nadine Sapotnik