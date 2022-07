Dagmar Mader folgt auf Maren Schwarz-Erfurth

In der Gemeinderatsfraktion der Grünen steht zur Sommerpause ein Wechsel an: Am Montag, 25. Juli, scheidet Maren Schwarz-Erfurth aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat aus. Mit Dagmar Mader folgt ihr laut Mitteilung der Partei ein bekanntes Gesicht nach.

„Wir können ihre Entscheidung nachvollziehen, gleichwohl bedauern wir sie natürlich sehr", sagt Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth. Als Nachrückerin folgt Dagmar Mader, die bereits von Januar bis Juli 2019 dem Gemeinderat angehörte. Bei der letzten Kommunalwahl verfehlte sie den erneuten Einzug nur knapp um zwölf Stimmen.

Ebenso wie zuvor Maren Schwarz-Erfurth werde Dagmar Mader die zweitstärkste Fraktion im Kultur- und Sozialausschuss, im Aufsichtsrat Klinikum und im Kuratorium Christliche Hospizstiftung repräsentieren.