Dämpfer in der Hochstimmung: VfB Friedrichshafen verliert gegen starke Dürener

In der Zwischenrunde bleiben die Berlin Recycling Volleys das Maß aller Dinge. Auch im Heimspiel gegen die United Volleys Frankfurt sicherte sich das Team von Trainer Cédric Énard alle drei Punkte und steht damit mit 18 Zählern weiter deutlich an der Spitze. Trotz der 0:3 (21:25, 12:25, 23:35)-Niederlage enttäuschten die Hessen am Samstagabend aber keineswegs. Frankfurt reiste extrem ersatzgeschwächt nach Berlin – unter anderem musste Libero Satoshi Ide den Aushilfszuspieler geben. Und dafür verkauften sich die United Volleys sehr ordentlich. Im dritten Satz unterlag Frankfurt sogar nur äußerst knapp. (nib)