DaCru Dance: Schwäbische.de verlost Karten für Tanztheater

Die Compagnie DaCru Dance ist am Mittwoch, 11. August, im Rahmen des Programms „Kultur am Ufer“ auf der Bühne beim Graf-Zeppelin-Haus zu sehen. Beginn des Tanztheaters ist um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins GZH verlegt. Schwäbische.de verlost Karten.

DaCru Dance, gegründet 1996, zählt laut Ankündigung zu den repräsentativen Compagnien der urbanen Tanzszene in Europa. In einer Mischung aus Breakdance, HipHop und House-Dance sowie zeitgenössischem Tanz und Jazz-Rock haben die italienische Choreografin, Marisa Ragazzo, und der iranische Tänzer und Choreograf, Omid Ighani, mit ihren Tänzerinnen und Tänzern einen neuen Tanz-Erzählstil geschaffen, eine Art „Tanzroman“. In People widmet sich DaCru Dance der außergewöhnlichen Kraft (und manchmal Gewalt) sozialer Entfernungen und vermeintlicher Nähe.

So läuft die Verlosung

Für das Tanztheater verlost die „Schwäbische Zeitung“ dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Montag, 9. August, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 886 115 an und nennt das Lösungswort „Tanztheater“ (0,50 EUR/Anruf a. d. dt. Festnetz; ggf. abweichende Preise a. d. Mobilfunknetz).

Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis