Die Überraschung ist gelungen – in mehrfacher Hinsicht und gleich zu Beginn der jeweiligen Auftritte. Im gemäßigten Pilgerschritt zogen die jugendlichen Sängerinnen und Sänger aus Friedrichshafen mit einem zart intonierten, getragenen und a capella gesungenen „Cantemus in viis“ des Komponisten Thomas Gabriel in den sakralen Raum ein.

Ganz anders standen später die jungen Frauen und Männer aus der Neckarstadt Heidelberg in den Startlöchern. Quer durcheinander sitzend legten sie mit einem coolen „Down by the riverside“ direkt in den Bankreihen los und machten von Anfang an klar, dass auch im Publikum so richtig mitgegroovt und mit den Füßen gewippt werden darf.

Der Jugendchor aus St. Columban und „Klangfarben“ – der Chor des Katholischen Universitätszentrums Heidelderg – mit einem gemeinsamen Konzert in der gut besuchten Jettenhausener St. Maria Kirche. Ein musikalisches Erlebnis, das ermöglicht wurde, weil mit Johanna Hasenmüller und Melanie Akata zwei ehemalige Sängerinnen aus St. Columban jetzt in Heidelberg studieren – und dort wieder zusammen singen. Ein Abend, der vor allem durch seine musikalische Bandbreite begeisterte und durch die pure Lust aller Beteiligten am gemeinsamen Singen.

„Was machen Sie normalerweise am Samstag?“, so die launige Frage einer Heidelberger Chorsängerin in Richtung der Zuschauerreihen. „Vielleicht Autowaschen?“. Was würde dazu besser passen als der Song „Carwash“, gesungen nicht in einem Konzert von Christina Aguilera, stattdessen im Altarraum einer Kirche von Studenten einer Katholischen Hochschule – inklusive schwingender Waschlappen. „Na ja, wir sind nicht alle katholisch und nicht alle von uns studieren noch“, hatte ein anderer Chorsprecher bereits vorher angemerkt. Alles Indizien dafür, wie locker die jungen Leute drauf waren, aber auch dafür, dass man nicht nur mit geistlichen, sondern auch mit vermeintlich weltlichen Klängen das Kirchenschiff rocken kann. „Under pressure“ von Queen und David Bowie? Warum nicht. Die christliche Botschaft kam in jedem Fall an. „Liebe ist Vertrauen, Liebe ist aller Ursprung, ist die Wurzel des Menschen, ist alles“, heißt es im von Chorleiter Domenick DeGeorge komponierten Lied „Keep love alive“, zu dem rote Luftballonherzen aufsteigen.

Stimmkraft und Präsenz

Und immer wieder überzeugen die Sänger von Klangfarben mit Stimmkraft und Präsenz, mit ganzem Körpereinsatz und mit einer – in gemischten Chören nicht selbstverständlichen – Ausgewogenheit von weiblichen und männlichen Stimmen. Beeindruckend auch das Repertoire des Columbaner Jugendchors unter der Leitung von Marita Hasenmüller. Hier dominieren viele leise Töne, etwa im engelsgleichen „Agnus Dei“ aus der „Missa Festiva“ von John Leavitt, bei dem die Männer mit einem zarten „Miserere Nobis“ den Klangteppich harmonisch abrunden. Ganz im südamerikanischen Rhythmus gehalten sind das Kyrie und das Sanctus aus der „Misa del Solidaridad“ von Thomas Gabriel, das von Kaja Hensinger und Katharina Zysk an der Querflöte begleitet wird. Solistisch gefallen kann Jule Scherzinger – etwa bei „To believe“. „Wir können auch fetzig“, sagt Marita Hasenmüller, bittet spontan anwesende Sänger ihres „Jungen Chores“ zu den Gospels „Didn’t my Lord deliver“ und „The Lord ist my strength“ auf die Altarstufen und beweist, dass in der Columbansgemeinde auch generationenübergreifendes Singen viel Spaß macht.

Zugaben? Natürlich. „Clap your hands“ und „Good news“ – von beiden Chören gemeinsam gesungen. Langer und dankbarer Applaus für einen inspirierenden musikalischen Sommerabend.