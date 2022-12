Da geht noch viel mehr

Wer Friedrichshafen mit Meersburg oder Lindau vergleicht, wirft Äpfel und Birnen in einen Korb. Der Reiz dieser Stadt hier liegt nicht im puppenstubenhaften Bewahren mittelalterlicher Gebäude, sondern in einer bewegten Geschichte, die die Redewendung von „schaffe, schaffe, Häusle baue“ wie kein anderer Ort mit Leben und Sinn füllt. Was kaputt geht, muss neu gebaut werden.

Nun hat man aber in dieser Stadt auch einiges kaputt gehen lassen. Man denke an die alte Stadtmauer, nicht mehr vorhandene Villen oder die Kapitulation vor Investoren, die Erbengemeinschaften von Sorgen befreien, indem sie das stark sanierungsbedürftige Häuschen abkaufen und dort eine beliebige Kiste hinstellen. Wer die Gelder aus den Ferienwohnungen einstreicht, lebt oftmals nicht am See und kümmert sich nicht unbedingt um den Charakter der Stadt.

Darum geht es

Aber genau um den soll es gehen. Den zu erhalten, in dem man die besonders erhaltenswerte Bausubstanz erst einmal identifiziert, das war Aufgabe des Workshops, aber auch der weiteren Arbeitsrunden. Es gibt noch einiges zu tun. Jetzt gleich aufzuschreien und konkrete Gebäude zu benennen, die unbedingt erhalten werden müssen, ist nicht zielführend.

Stattdessen sollte man sich in der Verwaltung einmal Gedanken darüber machen, warum alle Neubauprojekte in Vorarlberg einem Gestaltungsbeirat vorgelegt werden müssen. Bei uns ist das ein freiwilliges Unterfangen, das oftmals hinter verschlossenen Türen stattfindet. Da ist schon viel erreicht, wenn der Gestaltungsbeirat wenigstens mal darauf schauen kann. Es geht aber noch viel mehr, um Bausubstanz und darum, den Charakter dieser schönen Stadt zu erhalten.