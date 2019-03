D-Jugend empfängt in der Talentrunde den FC Esslingen

Die vier höher spielenden Juendfußballteams des VfB Friedrichshafen sind allesamt am Wochenende gefordert. Den Auftakt der VfB-Juniorenspiele macht am Samstag die C-Jugend.

Ab 14 Uhr hat sie in die Landesstaffel Heimrecht gegen den Austeiger SV Eggingen vom Bezirk Donau/Iller. Die Häfler rangieren mit 25 Punkten derzeit auf Tabellenplatz drei und damit punktgleich mit dem vor ihnen stehenden TSV Neu-Ulm. Wie im Vorrundenspiel, welches die C-Junioren des VfB mit 2:0 gewannen, ist auch im Rückspiel ein Heimseig möglich.

Die VfB A-Fußballjugend hat in der Verbandsstaffel momentan einen guten Lauf. Am Samstag (16 Uhr) kommt die TSG Tübingen ins Häfler Zeppelin-Stadion. Im Vorrundenspiel gab es einen 2:0-Sieg des VfB.

Für die B-Fußballjunioren des VfB steht in der Verbandsstaffel Süd am Samstag das Spiel beim FC Rottenburg (16 Uhr) an. Das Vorrundenduell gewannen die Rottenburger mit 2:1. Neun Punkte verbuchen die Häfler auf dem Konto und sind derzeit Drittletzter in der Tabelle.

Der zweite Spieltag steht in der Talentrunde der D-Jugendteams an. Am Sonntag (14 Uhr) gastiert der FC Esslingen im Zeppelin-Stadion.