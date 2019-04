Zwei Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage: Das ist die Ausbeute der höherklassig spielenden Jugendfußballteams des VfB Friedrichshafen am Wochenende gewesen.

Die VfB A-Jugend hatte die TSG Tübingen zu Gast. Am Ende stand es 1:1. Laut Vereinsbericht war es eine Begegnung auf gutem Niveau. Beide Teams hatten in den ersten 30 Minuten mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Der erste Treffer gelang den Häflern. In der 34. Minute kam, auf genauem Zuspiel, Elias Blaser am Strafraum an den Ball. Sein Schuss landete unhaltbar zum 1:0 im Torwinkel. Zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für die Häfler fiel kurz vor der Pause der 1:1-Ausgleich. Nach viel Durcheinander im VfB-Strafraum und mit Glück landete der Ball im Häfler Tor. In der zweiten Halbzeit zeigten beide Mannschaften guten Fußball, bei viel Laufbereitschaft blieb das Tempo hoch. Trotz zahlreicher Torchancen gab es nichts mehr Zählbares.

Mit einem 3:2-Sieg holte die VfB B-Jugend in der Verbandsstaffel beim FC Rottenburg drei Punkte. Insgesamt war es ein verdienter Sieg nach der langen, punktlosen Durststrecke. In der 38. Minute konnte der FC-Torhüter den Ball nach einem Schuss nicht festhalten. Marcus Schmid war zu Stelle, die Häfler führten 1:0. So ging es in die Pause. Dann folgten kuriose fünf Minuten. Die Gastgeber glichen in der 66. Minute zum 1:1 aus. Zwei Minuten später war es Xavier Rauch der die Kombination mit dem Treffer zum 2:1 abschloss. Nach dem Anspiel sofort wieder Ballbesitz der VfB B-Jugend. Moritz Pfeffer setze sich im Strafraum durch, es stand 3:1 für Friedrichshafen (69.). Kaum war der Torjubel vorbei, verkürzte die TSG Tübingen in der 70. Minute auf 2:3. Am Ende blieb es beim VfB-Sieg.

Gegen den SV Eggingen, dem Aufsteiger in die Landesstaffel, verschenkte die VfB C-Jugend den möglichen Sieg. In der 35. Minute hatten die Häfler die große Chance, in Führung zu gehen. Am Fünfmeterraum ging der Schuss daneben, nachdem der erwartete Querpass ausblieb. Nach dem Seitenwechsel gelang Rayen Griovi in der 48. Minute das 1:0. Drei Minuten später war es derselbe Spieler, dem das 2:0 gelang. Mit der sicher geglaubten Führung im Rücken war die Konzentration weg. Die Gäste aus Eggingen markierten durch zwei Treffer (59./66.) noch den 2:2 Ausgleich.

Beinahe hätte es für die VfB D-Jugend in der Talentrunde zum ersten Punkt gereicht. Am Ende stand es 3:1 für den mit großem Anhang angereisten FC Esslingen. Es dauerte 20. Minuten, ehe die Häfler ihre starke Defensive und den Respekt vor dem Gegner ablegten. Völlig unnötig aus VfB-Sicht war das 0:1 (28.). Vier Minuten nach dem Seitenwechsel (39.) machte der VfB den Ausgleich. Nach dem 1:2 (53.) führte ein Elfmeter in der Nachspielzeit zum 3:1-Sieg der Gäste.