Düren ärgert den VfB nur einen Satz lang

Die Siegesserie der Volleyballer des VfB Friedrichshafen hält weiter an. Auch Düren konnte die Häfler am Samstagabend beim 1:3 (25:23, 18:25, 19:25, 17:25) nicht stoppen. Es war der 16. Sieg in Serie in der Bundesliga und der 27. wettbewerbsübergreifend.

Düren sollte zumindest in Satz eins kein gutes Pflaster für den VfB sein. Obwohl die Mannschaft von Vital Heynen von Beginn an dominierte und die Hausherren sehr schlecht aussehen ließ, hatten die Powervolleys das bessere Ende für sich. 8:2, 13:7 und 14:10 führten Tomas Kocian, Daniel Malescha, Athanasios Protopsaltis, Andreas Takvam, Philipp Collin, Scott Kevorken und Libero Markus Steuerwald, doch je länger der Satz dauerte, desto stabiler wurde Düren in der Abwehr und in der Annahme. Die Vorentscheidung fiel beim Stande von 20:17 für den VfB und nach der zweiten Auszeit der Heimmannschaft. Anstatt einen Dankeball zu verwandeln, vertändelte ihn der VfB und Düren verkürzte auf 18:20. Danach glich das Heimteam aus und hatte beim Stand von 24:22 zwei Matchbälle. Den zweiten setzte der VfB an die Antenne.

Nach dem 14:13 hatte Heynen David Sossenheimer für Takvam in der Annahme gebracht. Das zeigte in Satz zwei Wirkung, denn auch der Angriff und die Blockarbeit wurde nun besser. 16:13 führte der VfB zur zweiten technischen Auszeit. Eine Aufschlagserie von Diagonalangreifer Daniel Malescha (er stellt von Sprung auf Float um) ließ den VfB davonziehen. Den dritten Satzball verwandelte der VfB zum 25:18.

Auch die zehn Minuten Pause brachte den VfB nicht aus dem Rhythmus. Zwar zeigten die Powervolleys in der Abwehr eine starke Leistung, doch die Angreifer des VfB fanden nun immer wieder Lücken, um zu punkten. Satz drei und vier ähnelten sich. Düren hielt dagegen, bot Paroli, doch irgendwann war dann der Bann gebrochen. In der Endphase der einzelnen Durchgänge erlaubte sich der VfB nun keine Fehler, blieb hellwach.

Für Düren war es erst die zweite Heimniederlage. Sowohl Berlin als auch Rhein-Main oder Lüneburg haben in der Arena Kreis Düren verloren. Hypo Tirol siegte im Tiebreak und nun setzte sich der Spitzenreiter VfB mit 3:1 durch. Bester Punktballspieler beim VfB war David Sossenheimer mit 16 Zählern.

„Es war nicht so wie am Mittwoch in der Champions League gegen Sastamala (3:0), aber ich bin nicht unzufrieden. Wir haben den ersten Satz her geschenkt. Das hätte nicht sein müssen. Danach hat die Mannschaft super reagiert. Wenn ein Team alle drei Tage spielen muss, dann ist es nicht einfach immer fokussiert zu sein. Am Ende ist nur der Sieg wichtig“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen.