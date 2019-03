Von seinem Hunger hat sich offensichtlich ein 32-Jähriger in Friedrichshafen zum Einbruch in einen Imbiss in der Flugplatzstraße treiben lassen. Die Polizei nahm ihn noch am Tatort fest.

Beim Eintreffen der zuvor von einem Zeugen alarmierten Streifenwagenbesatzung saß der 32-Jährige auf dem Dach des Imbisses. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der Mann eigenen Angaben zufolge aufgrund seines Hungers zuvor in den Imbiss eingestiegen und hatte sich dort an Ayran, Yufka und Fladenbrot bedient. Der 32-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen auf freien Fuß entlassen, er wird sich nun strafrechtlich zu verantworten haben.

Umfrage Döner