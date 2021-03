CVJM Friedrichshafen trotzt dem „Corona-Blues“

Der Friedrichshafener CVJM hat kreative Wege durch die Corona-Zeit gefunden. Diese Bilanz zog der per Briefwahl bestätigte und zum Teil neugewählte Vorstand zum Start des neuen Jahres, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Die Verantwortlichen hätten während der Pandemie schnell in den Lösungsmodus gewechselt und die aktiven Gruppen wichen so gut es ging auf digitale oder dezentrale Wege aus – zum Beispiel „Theologie im Café“, bei dem sich die jungen Erwachsenen eigentlich für theologische Diskussionen in den Cafés der Stadt treffen. Es war das erste Angebot, das damals in den virtuellen Raum abwanderte – und dort überraschend lebendig funktionierte. Hauskreise und Vorstandssitzungen folgten.

Im Dezember ließ sich auch das Team des überkonfessionellen Gottesdienstformats „Unplugged“ etwas Besonderes einfallen: Es schickte einen Koffer auf die Reise, mit allem darin, was für einen eigenen „Unplugged-Abend“ nötig war. Die teilnehmenden Haushalte reichten den Koffer anhand einer Adressliste eigenständig weiter. Jetzt soll die Idee auch in anderen CVJMs in Württemberg Schule machen. Digitaler Höhepunkt war laut Mitteilung die Mitgliederversammlung, die seit Mai in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie wiederholt nach hinten verschoben wurde. Im Dezember dann die Entscheidung, dass man nicht länger warten könne, die mehr als 200 Mitglieder sollten „versammelt“ werden. Zunächst hatte man noch an einen aufgelockerten Wahlgang bei Glühwein in der Scheffelstraße gedacht. Der zweite Lockdown machte auch das unmöglich – also wurde ad hoc eine Plattform im Internet mit Videobotschaften, Berichten und Stimmabgabe gebaut. Mit dem Ergebnis, dass sich sogar mehr Mitglieder als sonst an der Wahl beteiligten. Sämtliche Vorstandsmitglieder, Kassenwart und Kassenprüferin beziehungsweise -prüfer wurden bestätigt. Dazu wurden mit Simon Ringwald und Lennart Will zwei weitere Mitglieder in den Vorstand aufgenommen.

Wenig Trost gibt es für die Angebote, die seit Monaten ganz ausfallen, betont Vorsitzender Heiko Simpfendörfer, der selbst in der Volleyballgruppe aktiv ist. Auch Jungschar und Bläserchor waren im Lockdown nicht mehr möglich. Gleichzeitig wurde eine Reihe neuer Ideen ausgebremst, die der Vorstand an den Start bringen wollte, um junge Menschen in Friedrichshafen untereinander und mit der Freude am Glauben zu verbinden. Spätestens im Sommer will der CVJM, unter anderem am Bodenseestrand, Menschen zu gemeinsamem Sport, Gemeinschaft und geistlichem Leben einladen. 2021 soll außerdem das „Projekt Freiraum“ Form annehmen, eine offene Anlaufstelle für Jugendliche, die der CVJM zusammen mit anderen Akteuren der Jugendarbeit in der Scheffelstraße baut.