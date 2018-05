Der CVJM Friedrichshafen ist im Umbruch: Viele andere Gruppen schließen sich dem überkonfessionellen christlichen Verein für junge Menschen an. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung ist zudem ein neuer Vorstand gewählt worden. Das teilen die Mitglieder in einer Pressemitteilung mit.

Seit einigen Jahren ist der CVJM in einer Phase des Umbruchs und der Neuausrichtung. Viele neue Gruppen und Initiativen sind in den vergangenen Jahren hinzugekommen. Für alle Altersgruppen gibt es inzwischen vielfältige Angebote, wovon die Gruppenberichte während der Mitgliederversammlung zeugten. Immer mehr junge Erwachsene finden beispielsweise in den Hauskreisen, Angeboten wie Theo-Livestream (ein interaktives Thelogie-Diskussions-Format), in unplugged-Gottesdiensten, beim Sonntagscafé am Bodenseestrand oder in anderen Formaten eine Heimat und können über Alltags- und Glaubensfragen miteinander ins Gespräch kommen.

Die Jugendarbeit des Vereins habe sich besonders durch die Arbeit des gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen und der Gesamtkirchengemeinde angestellten Jugendreferenten Daniel Faißt neuen Wind und eine neue Ausrichtung bekommen. In seinem Bericht stellte er die Schwerpunkte seiner Arbeit vor. Kooperative Angebote mit den Häfler Schulen stellen einen wichtigen Bereich seiner Arbeit dar. Zudem ist er mit ehrenamtlichen Mitarbeitern des CVJM beispielsweise in der Neuausgestaltung der Konfirmandenarbeit, in einigen Kinder- und Jugendgruppen und in offenen Angeboten wie dem CVJM-Lunch aktiv.

Der bisherige Vorsitzende Frieder Hahn sowie seine Frau Janka Sander, die ebenfalls bisher im Vorstandsteam war, konnten leider nicht mehr bei den stattfindenden Vorstandswahlen antreten. Mit einer Videobotschaft aus Costa Rica, wo sie derzeit in der Entwicklungshilfe aktiv sind, erklärten sie den anwesenden Mitgliedern ihre derzeitige Situation. An die Stelle von Frieder Hahn wurde als neuer Vorsitzender Heiko Simpfendörfer gewählt, der nun zusammen mit der bisherigen Vorsitzenden Kathrin Lücking den Vorsitz des Vereins übernehmen wird. Als Kassier wurde Michael Neuscheler wiedergewählt, ebenso wie die weiteren Vorstandsmitglieder Markus Fleckhammer, Friedhelm Flösch und Christian Urff. Neu ins Vorstandsteam wurde Melanie Willnat gewählt.