„Ich frage mich, warum dieser Typ singt, als ob ihm der Kopf platzt“. So antwortete Curtis Stigers einmal auf die Frage, wie er seine alten Pop-Aufnahmen aus den 90er-Jahren findet. Nun, die Jahre des platzenden Kopfs sind Geschichte. Das geht auch gar nicht anders, wenn man mit einem Frank Sinatra-Programm unterwegs ist. Da ist Lässigkeit gefragt. Und die schüttelt der markante Graukopf sozusagen aus dem Schritt, wenn er im GZH zum Swing der SWR Big Band über die Bühne tänzelt. Der Sky du Mont des Jazzgesangs vereint Eleganz und Witz mit einer metallischen Stimme, die keinem der großen Crooner von damals gleicht – nicht Sinatra, nicht Dean Martin, nicht Sammy Davis jr. Gerade deshalb ist Stigers kein verzichtbares Abziehbild und hält sich, ähnlich wie der große Kurt Elling, seit Jahren.

Aber nicht nur er ist es, der den altbekannten Songs seinen Stempel aufdrückt. Die SWR Big Band unter der Leitung von Klaus Wagenleiter steht ihm in nichts nach. Da ist etwa die Ballade „Summer Wind“, in der die Bläsersätze tatsächlich dem Säuseln einer leichten Brise gleichen. Oder „Fly me to the moon“, in der das Arrangement zwischen auffahrender Power und der Durchsichtigkeit einer schwebenden Querflöte balanciert. Welche zentrale Rolle die Arrangements spielen, zeigt sich besonders dort, wo ihnen die originellen Einfälle einmal abgehen: Die Songs „I get a kick out of you“ „They can’t take that away from me“ und „That’s why the lady is a tramp“ klingen nach bewährten Soundschablonen, die nicht im Gedächtnis bleiben.

Songs aus der Kneipe

Aber das sind Ausnahmen. Zumeist stimmt alles an diesem Abend, der seine intimste Stunde erreicht, als sich nur das Klavier zu Curtis Stigers’ Gesang gesellt, in der Ballade „One for my baby“ aus dem Jahr 1943. Dabei ist es nicht einfach, dieses Lied auf relevante Weise zu singen: Sinatra machte es zwar groß, aber danach wurde es in den 1970ern für Tom Waits zum Archetypus. Es gibt wohl ein Dutzend Kneipen-Songs von ihm, in denen ein Gewohnheitstrinker dem Barmann sein Liebesleid klagt, und jedes erinnert in Szenerie und Stimmung stark an „One for my baby“. Sie alle tönen wider aus dem, was Stigers und Klaus Wagenleiter am Klavier zusammen zaubern. Wagenleiter durch sein heimelig-tröstliches Bluesklavier und Stigers durch eine beschwipste Nanchalance, die noch den Nackenschlag hinnimmt wie einen aufmunternden Klaps auf die Schulter. Wer schon am Boden liegt, den haut eben auch nichts um.

Dylan ohne schräges Grinsen

Eine regelrechte Ehrenrettung erfährt „I’ll be your baby tonight“ – ein Song, den Frank Sinatra nie gesungen hätte, denn er stammt von Bob Dylan. Wenn man ihn im Original hört, denkt man an einen schunkelnden Hillbilly, der ein schräges Grinsen aufsetzt. Nichts davon bei Stigers und der SWR Big Band: Mit lässig-luftigem Swing und Bläsersätzen, die die Hüften schwingen, bekommt die Nummer das passende Las Vegas-Flair. Stigers Stimme wiederum macht dem Publikum schlawinerhaft schöne Augen, denen man kein Wort glaubt. Das ist der doppelbödige Charme, ohne den man kein guter Crooner ist.

Seine persönliche Sternstunde erlebt Stigers in seinen eigenen Songs: dem verruchten Schieber „Hooray für love“, in den eine gute Portion des Standards „Perhaps, perhaps, perhaps“ eingegangen ist. Und natürlich ist da jene Ballade, mit der er 1991 die Charts eroberts. Hier vergisst die Band mal völlig, dass sie eine gut geölte Jazzmaschine ist und legt einfach nur einem beseligenden Klangteppich. „I wonder why we hold on with tears in our eyes“, singt Stigers mit himmelweitem Melodiebogen und lebensweiser Gelassenheit. Man ahnt die Antwort, den sein Tonfall geben will: Man macht weiter, weil es keine bessere Alternative gibt, als weiter zu machen.

So hält das auch die Big Band: macht weiter, ohne Träne im Knopfloch, spritzig und auf Hochtouren. Schließlich fordert Wagenleiter von seinen Musikern den Schlussakkord, springt in die Höhe und sieht dabei aus wie einst Hans Rosenthal: „Sie sind der Meinung, das war? Spitze!“ Da will man nicht widersprechen.