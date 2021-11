Crowdfunding-Projekt ermöglicht Kräuter-Pavillion

Im Januar 2021 ist die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang mit dem Crowdfunding-Projekt „Viele schaffen mehr“ gestartet, teilt das Geldinstitut jetzt mit. Im ersten Halbjahr seien über die Crowdfunding-Plattform mithilfe von mehr als 800 Unterstützern insgesamt fast 100 000 Euro für 13 Projekte gesammelt worden, weitere Projekte würden momentan auf der Plattform Gelder zur Realisierung ihrer Projekte sammeln.

Eines der erfolgreich beendeten Projekte sei die Anschaffung eines Growrooms, einer Art begehbarer Kräuter-Pavillon, auf dem Gelände des Karl-Maybach Gymnasiums in Friedrichshafen. Bei diesem Projekt sei das Motto der Crowdfunding-Plattform gleich mehrfach umgesetzt worden. „Wir konnten in kürzester Zeit die benötigten Gelder über die Plattform einsammeln. Dank der vielen Spenden seitens der Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Verwandten aber auch ansässigen Firmen haben wir sogar eine Überfinanzierung geschafft. Damit waren wir in der Lage, auch die Verbrauchsmaterialien und Pflanzen für den Growroom gleich anzuschaffen“, wird Marco Eckle, der das Projekt seitens der Schule in die Wege geleitet und betreut hat, zitiert. Doch es sei nicht alleine beim Einsammeln der Gelder geblieben. Bei der Realisierung des Projektes hätten gleich mehrere Institutionen mitgewirkt. Die Bildungsakademie Friedrichshafen, vertreten durch Ulrike Zinser habe das Projekt von den Anfängen bis zu Realisierung begleitet.

Die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse haben unter der Leitung ihres NWT-Lehrers die von der in Markdorf ansässigen Schreinerei Knoblauch gefertigten Holzteile des Growrooms in einer Projektarbeit eigenständig zusammen gebaut. Damit die Schülerinnen und Schüler mit dem Werkstoff Holz und den dazu notwendigen Werkzeugen umgehen konnten, wurde die Wissenswerkstatt mit ins Boot geholt.

Und so funktioniert es: Ein Verein möchte ein Projekt durchführen, allein es fehlt noch an den finanziellen Mitteln. Der Verein kann nun auf der Internetseite viele-schaffen-mehr.de/volksbank-fntt das Projekt vorstellen, den benötigten Spendenbetrag eingeben und dann für das Projekt bei den Mitgliedern, den Verwandten, Freunden, Nachbarn Werbung machen. Diese können nun auf der Plattform spenden. Ist das Crowdfunding erfolgreich, erhält der Verein den kompletten Betrag ausbezahlt. Wenn nicht, fließen die Spenden ohne Abzug wieder zurück an die Spender. Dabei stellt die Bank nicht nur die Plattform zur Verfügung, sondern gibt zu den einzelnen Spenden jedes Unterstützers einen Zuschuss bis das Spendenziel erreicht ist.