Crashkurs für Notwehr: Frauen lernen, wie sie nachts sicher unterwegs sind

Weitere Tipps von Peter Köstlinger:

Tipp 1: Allein auf dem Weg nach Hause? Ein kostenloses Heimwegtelefon ist jederzeit unter der Nummer 030/12 07 41 82 zu erreichen. Einfach einspeichern und anrufen, wenn der Weg Unbehagen auslöst.

Tipp 2: Jedes Handy kann heimlich Notrufe absetzen. In der Regel funktioniert’s so: Tastenkombination drücken, der Alarm zählt laut runter, dann wird ein Notruf an die 112 abgesetzt. Dort können auch Notfallkontakte hinterlegt werden, die eine Benachrichtigung bekommen, falls der Notruf abgesetzt wird. Beim Notruf wird außerdem die aktuelle Position mitgeschickt.

Tipp 3: Ist eine Situation unangenehm und es befinden sich weitere Personen in der Nähe, kann auch ein Handzeichen gegeben werden: Hand auf, Daumen rein, Faust machen. Das Zeichen ist während der pandemiebedingten Lockdowns bekannt geworden: Hat jemand an häuslicher Gewalt gelitten, haben Betroffene das Handzeichen in Videocalls gegeben.

Tritt der Ernstfall ein und es ist etwas passiert: Derzeit wird im Klinikum Friedrichshafen eine anonyme Spurensicherung eingerichtet. Hat eine Person sexuelle Gewalt erlebt, kann sie dorthin gehen und anonym die körperlichen Spuren aufnehmen lassen, erklärt Köstlinger. Das Angebot solle auch unabhängig von einer möglichen Anzeige sein. Bis das Klinikum die Möglichkeit bietet, sei es wichtig, nach einem sexuellen Übergriff direkt zur Polizei zu gehen.