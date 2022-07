Cousin des erstochenen Ibrahim H.: „Es kann doch nicht sein, dass erst was passieren muss“

Auf 550 Menschen, die derzeit in den Gemeinschaftsunterkünften des Bodenseekreises untergebracht sind, kommen derzeit laut Landratsamt 16 Vollzeitstellen in den Bereichen Heimleitung, Hauswirtschaft, Hausmeister und Soziale Arbeit in den Unterkünften. Die tatsächliche Zahl der Mitarbeitenden sei jedoch größer, heißt es vom Amt.