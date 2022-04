Count Zeppelin in den Startlöchern - Es wird wieder laut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Häfler Dudelsack-Gruppe Count Zeppelin Highland Pipes and Drums of Friedrichshafen steht nach der nicht zu enden scheinenden Corona-Pause schon in den Startlöchern. Die konzertfreie Zeit ließen die Piper und Drummer nicht ungenützt. Die Band wurde nämlich nicht nur im Bereich der musikalischen Leitung verstärkt, auch das Drum-Corps hat schlagkräftige Unterstützung erhalten. Neu ist ebenfalls, dass neben der Ausbildung auf den Pipes nun auch alle Arten der Drums im Verein ausgebildet werden können. Wer Lust hat, selbst Highland-Musik zu machen – die mit bis zu 120 dB und ihrem einzigartigen Sound jedem in Mark und Bein fährt – kann montags ab 19 Uhr im Gemeindehaus Berg bei den Jungs und Mädels reinschnuppern. Jeder ist willkommen, ob jung oder alt. Vorkenntnisse sind nicht unbedingt notwendig. Wer lieber zuhört und genießt darf sich auf eine Reihe Auftritte im Sommer in Langenargen, Kressbronn und natürlich auf dem Seehasenfest freuen. Diese und weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage www.count-zeppelin.de