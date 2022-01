Corona: Zwei weitere Todesfälle im Bodenseekreis

In der abgelaufenen Woche sind laut dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises zwei Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, in der Vorwoche waren es drei. Das teilt das Landratsamt mit.

Am Montag, 3. Januar, galten im Bodenseekreis 729 Personen als akute Corona-Infektionsfälle. 27 Personen wurden laut der Mitteilung stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, in der Vorwoche seien es noch 36 gewesen.

In der zurückliegenden Woche, also Dienstag, 28. Dezember 2021, bis einschließlich Montag, 3. Januar, sind dem Gesundheitsamt insgesamt 633 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden.

Weniger Impfungen als in der Vorwoche

Im selben Zeitraum sind laut Landratsamt in den ärztlichen Praxen und Impfstützpunkten im Bodenseekreis 6776 Impfungen verabreicht worden, in der Vorwoche waren es 11 246. Hinzu komme die Impfleistung der Kliniken, betriebsärztlicher Dienste, mobiler Impfteams in stationären Einrichtungen, Einzelstützpunkten in weiteren Gemeinden sowie von Hilfsorganisationen.