Corona-Zahlen im Bodenseekreis: Seehasenfest offenbar kein Superspreader-Event

„Ich bin positiv“: Vor einer Woche ist das Häfler Seehasenfest zu Ende gegangen, und wer sich unter den Besuchern umhört, könnte den Eindruck gewinnen, dass sich durchaus einige mit dem Coronavirus infiziert haben. Die aktuellen Zahlen des Bodenseekreises spiegeln diese subjektive Wahrnehmung allerdings nicht wider.

Im Gegenteil. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 in den Kliniken behandelt werden müssen, liegt am Montag bei 31. In der Vorwoche waren es 37, in der Woche davor 15. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für den Bodenseekreis mit 620,9 an (landesweit: 768,8). Eine Woche zuvor waren es 592 (landesweit: 849).

Kein Todesfall

Von Dienstag, 19., bis einschließlich Montag, 25. Juli, sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 1375 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden (Vorwoche: 1281, in der Woche davor: 1262). Es wurde in dieser Zeit kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet – genau wie in der Woche zuvor.

Das teilt das Landratsamt im Wochenrückblick mit, der laut Anschreiben – „hoffentlich nicht nur vorerst“ – zum letzten Mal ausgesandt wurde. Seit März 2020 wurden die Zahlen 324. Mal regelmäßig montags auf diese Weise mitgeteilt.

Und nicht nur mit dem Wochenrückblick ist Schluss: Nach zwei Jahren, vier Monaten und mehr als 130 Sitzungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Bodenseekreis stellt der Verwaltungsstab des Landratsamts laut Mitteilung seine Arbeit ab Montag, 1. August 2022, ein. Die Begründung: Nach dem Auslaufen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und auf Empfehlung des Landes Baden-Württemberg sei diese Unterstützungsleistung durch die öffentliche Hand nicht mehr erforderlich.

Corona-Zahlentafel wird nicht fortgeschrieben

Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises könne seine Aufgaben beim Infektionsschutz mit den vorhandenen Ressourcen jetzt selbst bewältigen. „So wird das Lagezentrum des Gesundheitsamtes weiterhin eingehende Fallmeldungen aus den Laboren und ärztlichen Praxen bearbeiten, die Daten an das Landeszentrum weiterleiten und die Entwicklungen im Landkreis im Zusammenhang mit dem Corona-Virus beobachten und auswerten“, schreibt das Landratsamt.

Der Bodenseekreis könne aber binnen kurzer Zeit wieder unterstützende Strukturen aktivieren, sollte das in den kommenden Monaten noch einmal erforderlich sein. Ab August wird außerdem die digitale Corona-Zahlentafel des Bodenseekreises nicht weiter fortgeschrieben, wie es heißt. Die bisher dargestellten Daten seien aber weiterhin online verfügbar.