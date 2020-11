Corona-Wochenrückblick: Zwei Menschen im Bodenseekreis an Corona gestorben

Insgesamt 225 neue Corona-Infektionsfälle sind dem Gesundheitsamt im Bodenseekreis in der zurückliegenden Woche gemeldet worden. Zwei Menschen sind als Covid-19-Patienten gestorben. Das schreibt das Landratsamt in seinem Wochenrückblick. Dieser bezieht sich auf den Zeitraum Montag, 16. bis Sonntag, 22. November.

Zu Wochenbeginn, Montag, 23. November, gelten 297 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. 13 sind in diesem Zusammenhang stationär in den Kliniken des Landkreis behandelt worden. Der höchste sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 109,7 Fällen am Donnerstag. Am Montagnachmittag waren es 103,2.