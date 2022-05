Corona-Wochenrückblick: Weniger Infektions-, mehr Todesfälle

Deutlicher Rückgang: 302 neue Corona-Infektionsfälle sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis von Dienstag, 24., bis einschließlich Montag, 30. Mai, gemeldet worden. In der Vorwoche waren es 510, wie das Landratsamt im Corona-Wochenrückblick mitteilt. 13 Menschen wurden am Montag stationär in den Kliniken im Bodenseekreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt (Vorwoche: 14).

Dem Landegesundheitsamt zufolge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 118,9. Die Zahl der insgesamt übermittelten Fälle beträgt 71 386

Todeszeitpunkt kann zurückliegen

Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises registrierte acht Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Vorwoche: 2). Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen alle in der angegebenen Woche gestorben sind, wie Robert Schwarz, Sprecher des Bodenseekreises, auf Anfrage mitteilt. Vielmehr seien die Todesmeldungen in dem Zeitraum eingegangen, der jeweilige Todeszeitpunkt könne auch Wochen zurückliegen.

Den errechneten Wert der als akut infiziert geltenden Personen weist das Gesundheitsamt des Bodenseekreises jetzt nicht mehr aus, wie es heißt. Diese Kenngröße habe für die Lagebeurteilung und Steuerung keine Relevanz mehr. Zum Vergleich: Vor einer Woche, am 23. Mai, galten 1433 Menschen als akut infiziert. Vor einem Monat, am 25. April, waren es 2390 und am 28. März 4654.