Corona wirbelte die Spieltermine durcheinander

Der Schachverein Friedrichshafen reiste in der Bezirksliga OS Süd 2021/22 nach 3 Monaten Corona Pause zum SC Tettnang II.

Roman Zeller und Helmut Strehlau brachten die Häfler schnell 2:0 in Führung. Wenig später verloren Swetlana Balz und Stanislav Bazylevskyi ihre Partien. Nun stand es 2:2 und die anderen Schachbretter sind sehr hart umkämpft.

Andreas Ahlfänger am Brett 1 hat zwar einen Bauer weniger auf dem Brett, aber dafür sehr aktive Figuren und gewinnt. Frank Dangelmayer am Brett 2 hat ein Läufer Springer Endspiel mit jeweils 4 Bauern. So wie die Gäste Frank als Endspielfuchs kennen, schafft er es trotzdem diese Partie zu gewinnen.

Peter Rügamer am Brett 6 hat ein Damenendspiel mit einen Bauer mehr auf dem Brett. Am Ende gibt es eine Punkteteilung. Markus Funk am Brett 8 besitzt die Qualität mehr auf dem Brett, Turm gegen Läufer und einen sehr gefährlichen Freibauer. Doch in Zeitnot übersieht Schachfreund Funk eine Läufergabel, und spielt diese ganz klar gewonnene Partie leider nur Remis.

Am Ende schlägt der SV Friedrichshafen I den Gastgeber Tettnang II mit 5:3 und ist jetzt auf Platz 5 in der Tabelle. Am 27. März spielen die Häfler zuhause gegen Leutkirch I.