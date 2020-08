Corona-Teststation am Flughafen empfängt erste Passagiere aus Mallorca

Nachdem Spanien und die Balearen vom Robert-Koch-Institut zum Corona-Risikogebiet erklärt worden sind, müssen auch Mallorca-Rückkehrer einen Corona-Test machen.

Am Samstagnachmittag ist auf dem Bodensee-Airport in Friedrichshafen die erste Maschine aus Palma unter diesen neuen Bedingungen gelandet. Kassenärztliche Vereinigung, Landratsamt und THW haben einer Pressemitteilung zufolge sofort reagiert und die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums am Flughafen an die neue Lage angepasst. 64 von 79 Passagieren ließen sich testen, die Ergebnisse gibt es am Montag.

Damit hatten die Passagiere mit Reiseziel Deutschland die Möglichkeit, direkt einen Abstrich machen zu lassen und die vorgeschriebene häusliche Quarantäne auf ein Minimum zu reduzieren. Das Flugzeug kam mit 79 Passagieren an, die schon vor dem Aussteigen per Durchsage über diese Möglichkeit informiert wurden, schreibt das Landratsamt in der Mitteilung weiter. 64 Leute ließen daraufhin einen Rachen-Abstrich machten. Nahezu alle anderen gaben an, in die Schweiz oder nach Österreich weiterzureisen.

Die Testergebnisse werden am Montag erwartet. Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises informiere alle Getesteten persönlich. Gibt es keinen Befund, müssen die Menschen laut Landratsamt nicht länger zu Hause in Quarantäne bleiben. Ist der Test positiv, beginne das für die Wohnortgemeinde zuständige Gesundheitsamt sofort mit dem Kontaktpersonenmanagement. Das Gesundheitsamt Bodenseekreis ermittle, mit wem die Betroffenen im Flugzeug unmittelbaren Kontakt hatten.

„Uns liegt am Herzen, dass die Rückkehrer aus Risikogebieten schnell Zugang zu einem Test bekommen“, sagt Christoph Keckeisen, Leiter des Krisenstabes im Landratsamt Bodenseekreis. „Es ist für die öffentliche Gesundheit und natürlich auch für jeden einzelnen wichtig, schnell zu erfahren, ob jemand infektiös ist“, so Keckeisen weiter. Kassenärztliche Vereinigung, Landratsamt und THW hätten binnen weniger Stunden nach Bekanntwerden des neuen Risikogebietes den Einsatzplan der Teststation erweitert. Auch das am Montag erwartete Flugzeug aus Mallorca werde auf diese Weise in Empfang genommen.