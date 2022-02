Corona-Schutzpaket für die Vereine

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine e.V. (SSV) möchte in Corona-Zeiten seine Mitglieder unterstützen und schützen. „Ihr als Sportverein mit euren Übungsleitenden macht großartige Arbeit, auch wenn die Bedingungen aktuell nicht immer leicht sind und einen Mehraufwand erfordern“, so SSV-Vorsitzender Jürgen Schrandt. in einer Pressemitteilung. Der SSV möchte daher auf die Wichtigkeit der Corona-Schutzmaßnahmen hinweisen und den Vereinen und ihren Verantwortungsträgern mehr Sicherheit und Rückhalt bei der Durchführung der Sportstunden geben. Die Gemeinschaft und Freude an der Bewegung sollen weiterhin im Vordergrund stehen. Deshalb dürfen sich die Mitgliedsvereine des SSV ab sofort – also während der Geschäftszeiten im SSV-Büro – ein Corona-Schutzpaket abholen und dieses dann in ihren Abteilungen und Trainingsgruppen aufteilen. Dieses beinhaltet je nach Bedarf: 45 Tests (25er-Pack von Green Spring und 20 Stück einzeln verpackt von Selfcare), 40 Masken sowie 20 kleine 100 Milliliter-Dsinfektionsmittel für Hände und Flächen. Es wird darum gebeten, bei der Abholung eine Stofftüte oder einen kleinen Karton für den besseren Transport mitzubringen. „Wir hoffen, dass wir damit die Abläufe in den Vereinen erleichtern und diesen eine kleine Freude machen können“, fügt Schrandt hinzu.