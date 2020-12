Corona-Regeln: Polizei kündigt Kontrollen an

Beherbergungsverbote, geschlossene Gastronomie, Lockdown light: Seit Mitte Oktober versucht die Politik, die Corona-Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Mit wenig Erfolg. Die Infektionszahlen sind immer nohc hoch. Aus diesem Grund kündigt die Polizei in den kommenden Tagen landesweite Schwerpunktkontrollen an, deren Hauptaugenmerk auf dem Tragen der erforderliche Mund-Nasen-Bedeckungen liegen.

Im Fokus stehen laut Pressemitteilungvor allem der öffentliche Raum, der ÖPNV und die dazugehörigen Wartebereiche, in innerstädtischen Markt- und Fußgängerbereichen sowie in Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäften einschließlich der zugehörigen Wartebereiche und Parkplätze. Auch auf den Regelungen zur Zusammenkunft von Personen werde dabei ein Fokus der Polizei bei den verstärkten Überwachungsmaßnahmen liegen, so Stürmer.

„Trotz aller Anstrengungen in den zurückliegenden Wochen sind die Infektionszahlen nach wie vor zu hoch“, mahnt Polizeipräsident Uwe Stürmer mit Blick auf das kommende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel. Umso mehr sei es deshalb unerlässlich, verstärkt auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu achten. Der Großteil der Bevölkerung halte sich zwar an die geltenden Regeln, mit Verweis auf die seit 1. Dezember in Baden-Württemberg verschärften Maßnahmen zum Infektionsschutz, insbesondere bei der Maskentragepflicht, appelliert der Leiter des Polizeipräsidiums aber weiterhin dringend an das Verantwortungsbewusstsein und die jetzt mehr denn je geforderte Solidarität der Bürger.

„Die Polizistinnen und Polizisten werden natürlich – wie in der Vergangenheit auch – den Dialog suchen und auf die Einhaltung der Corona-Verordnung hinweisen, aber gegenüber rücksichtslosen Personen, deren Verhalten in der vorherrschenden Pandemie-Lage Mitmenschen einer hohen Gefährdung aussetzt, konsequent einschreiten und diese anzeigen“, kündigt der Polizeichef weiter an.